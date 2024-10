Lanțul românesc de cafenele 5 to go intră oficial în Republica Moldova, din octombrie 2024

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, intră și în Republica Moldova, în parteneriat cu două mici rețele de plăcintării moldovenești, potrivit publicației Mold-Street.com.

Prima cafenea 5 to go de peste Prut va fi inaugurată pe 8 octombrie 2024, la Chișinău, pe Bd. Mircea cel Bătrân, din cartierul Ciocana, a precizat compania într-un anunț postat pe Facebook.

În următorii 2-3 ani, Radu Savopol își propune să dezvolte o rețea de 50 de unități 5 to go în Republica Moldova, cu o investiție de peste 1 milion de euro.

El s-a plâns, însă, de anumite dificultăți birocratice la importul unor produse în Moldova. „Republica Moldova ar fi trebuit să fie țara în care este cel mai ușor să facem business – noi ca români sau voi ca moldoveni în România – și nu înțeleg de ce nu este așa”, a spus Radu Savopol, citat de Mold-Street.com.

Lansat în anul 2015, lanțul românesc de cafenele 5 to go a depășit pragul de 550 de locații în România. Peste 270 de cafenele din numărul total sunt numai în București. În topul orașelor cu cele mai multe cafenele 5 to go deschise urmează apoi Brașov, Constanța și Cluj.

În sistem de franciză, 280 de antreprenori independenți și-au deschis cafenele 5 to go, potrivit datelor din luna aprilie 2024.

În plan extern, lanțul românesc de cafenele a mai deschis unități în Franța, Ungaria și Bulgaria.

În anul 2019, fondul de investiții Mozaik Investments, controlat de omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a preluat 35% din compania 5 to go, Radu Savopol rămânând acționarul majoritar.

Urmărește un interviu video acordat StartupCafe.ro de Radu Savopol, co-fondator 5 to go:

Prin ce a trecut cafeaua de 5 lei. Fondatorul 5 to go, despre scumpiri, mici producători români și taxe