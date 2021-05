Video: Opt din top 10 bănci din Romania sunt clienții FintechOS. Co-fondatorul Sergiu Neguț, invitat la Podcastul Antreprenorilor

Opt din top 10 bănci din Romania sunt clienții FintechOS și folosesc deja soluții ale firmei de tehnologie, spune Sergiu Neguț unul dintre confondatorii startup-ului finanțat recent cu o rundă Serie B de 60 milioane de dolari.

Antreprenorul spune, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că firma nu și-a propus, deocamdată, să se listeze prin IPO (ofertă publică de acțiuni). Co-fondatorul FintechOS spune că firma menține accelerat angajările, în Romania dar și pe alte piețe unde plănuiește extinderea.

StartupCafe.ro: A fost greu să faceți rost de bani, într-o perioadă în care economia era sub semnul întrebării, oarecum?

Sergiu Neguț: Nu, o bagatelă....piece of cake :) Fără să împing în derizoriu, când a început pandemia, adică în urmă cu un an și ceva, ne-am speriat. Adică ne-am gândit: dacă în momentul ăsta se deteriorează încrederea investitorilor și se deteriorează și încrederea clienților, oricare dintre astea două se deteriorează, noi nu vom mai putea ridica runda viitoare.

StartupCafe.ro: Această rundă era în plan?

Sergiu Neguț: Era în planul nostru oricum. S-a întâmplat cam cum ar fi trebuit să se întâmple ca timing, poate un pic întârziată, din cauză că a venit primăvara lui 2020, toată lumea a înțepenit un pic, în bloc starturi.

Ce s-a întâmplat a fost că după o perioadă din asta de, hai să-i zic de control, în care toată lumea vorbea despre investiții dar, așa, cu jumătate de gură, oamenii și-au dat seama că ce a fost specific pentru criza asta de COVID e faptul că sistemele financiare globale au rămas în picioare.

Și dacă au rămas în picioare, ce să faci?! Dacă jobul tău este să investești pentru că ai ridicat niște bani de la investitori fix cu scopul ăsta, o să continui să investești și anume în asset-urile cele mai promițătoare, respectiv companii care cresc în zona asta. Noi am continuat să creștem pentru că am continuat să creștem. Și, atunci, cumva, lucrurile s-au reglat.

Deci, în toamnă, în momentul care ne-am apucat să facem tot procesul ăsta de ridicare a rundei, deja aveam, să zicem, o încredere rezonabilă asupra faptului că da, o să reușim să ridicăm probabil în jur de 30-40 de milioane.

Faptul că noi am ridicat aproape 60 de milioane înseamnă, cumva, că ne-am depășit obiectivul și chestia asta s-a întâmplat din cauza faptului că apetența de investiție în piață a fost mai mare decât ne-am așteptat noi.

Și asta are două componente:

piața de investiții în runde de tip serie B a progresat un pic, adică a fost un pic mai intensă decât în în trimestrele anterioare, vorbesc nu de două trei trimestre ci mai mult această categorie de asset-uri care țin de digitalizarea băncilor și a instituțiilor financiare pe care o reprezentăm noi, în contextul ăsta al distanțării sociale a apărut, cel puțin din punctul de vedere al investitorilor, ca fiind un domeniu hot, un domeniu fierbinte.

La intersecția dintre lucrurile astea două, am văzut un interes mai mare al investitorilor decât ne-am așteptat și asta s-a reflectat în dimensiunea rundei.

StartupCafe.ro: Cu această rundă, evaluarea firmei FintechOS se apropie de 200-230 de milioane USD?

Sergiu Neguț: Nu comentez... Dar, calculele sunt destul de simple pentru ce înseamnă o rundă tipică și diluția pe care aduce o rundă tipică de Serie B pentru un asset de tehnologie și, la o rundă de 60 de milioane....

StartupCafe.ro: Ați avut alături investitori din prima serie. Au mai venit și alții?

Sergiu Neguț: Seria B este a treia serie de investiții pentru că avem un Seed înainte de Serie A. Am avut două fonduri din zona de Seed - GapMinder și Launch Hub - și două fonduri din zona de Serie A, respectiv EarlyBird (Digital East Fund) și OTP Ventures și, toate cele patru fonduri au contribuit în runda asta maximul sumei pe care puteau să o contribuie.

Asta a fost o chestiune foarte importantă: faptul că am avut sprijinul necondiționat al investitorilor noștri existenți care a reprezentat, cumva, și un endorsement (n.r. - susținere) pentru pentru investitorii noi, oricare ar fi fost aceia, în sensul în care da, investitorii existenți consideră, în continuare, asset-ul ca fiind undervalued (n.r. - subevaluat), încât sunt dispuși să investească și acum, nu doar la evaluarea la care au investit ei în urmă cu doi ani sau, în cazul GapMinder și Launch Hub, în urmă cu trei ani.

StartupCafe.ro: Ce urmează, după această rundă?

Sergiu Neguț: Multă muncă, îngrozitor de multă muncă...

StartupCafe.ro: Ați anunțat că vă extindeți, faceți angajări.. Mai concret, ce urmează?

Sergiu Neguț: Discutam cu Teodor Blidaruș, partenerul meu și al acestei organizații și mintea din spatele a ceea ce facem noi acolo, discutam, la câteva zile după, și ziceam: ”Tu te bucuri?” ”Nu!” ”Nici eu!” ”Dar, oare de ce nu ne bucurăm, că poate ar trebui să ne bucurăm că, uite, am făcut o chestie măreață!

”Păi - zice - uite, acum, brusc, mi-am dat seama că avem toate lucrurile astea pe care noi știm că trebuie să le facem, acum chiar avem și banii deci, trebuie să ne apucăm să le facem. Și sunt multe...”

StartupCafe.ro: Acum nu mai aveți nicio scuză... :)

Sergiu Neguț: Nu că nu avem nici o scuză dar, înainte nu eram sută la sută pregătiți și chiar și în contextul de acum în care, inițial, ne gândeam că o să ridicăm o rundă ceva mai mică, e clar că putem să ne scalăm un pic ambițiile, să facem niște proiecte un pic mai ambițioase decât cele pentru care ne-am dus inițial la investitori să ridicăm bani.

”Nu ne-am propus, acum, să devenim unicorn... Sau să facem IPO”

StartupCafe.ro: Teodor Blidăruș, spunea într-un interviu la StatupCafe.ro: ”Ne-am propus să ajungem foarte departe!” Cât de departe?

Sergiu Neguț: Răspunsul meu la întrebarea asta este: ”Cât de departe!” Noi, în momentul acesta nu ne-am pus un obiectiv în care să zicem: ”vrem să devenim unicorn până în data de...” Sau: ”vrem să devenim unicorn, pur simplu!” Nu ne-am pus un obiectiv de: ”vrem să ne iasă, nouă personal, nu știu câți bani din treaba asta.

Noi am pus un obiectiv de: ”băi, hai să facem ceva care să marcheze piața asta într-un fel”; care să fie semnificativ la scară cât mai mare, la scară globală dacă se poate, să fie un un actor semnificativ în piața asta de software pentru servicii financiare, hai să zicem foarte, foarte global.

Și, credem că am nimerit-o bine, ca produs, credem că am nimeri-o bine, ca piață. Și acuma, e o chestiune de: ”hai să executăm cât de bine putem și să finanțăm cât de bine putem, o execuție de genul ăsta; pentru că nu e ușor, adică e un domeniu extrem de atractiv și un domeniu extrem de exigent și destul de dur pentru outsideri.

Și noi, inevitabil, suntem niște outsideri, în momentul în care te duci în centrele financiare mari ale lumii; iar acolo, cumva, trebuie să venim cu toată forța, cu toată priceperea, cu toți aliații pe care putem să-i aducem la masă ca să ne susținem cauza și să putem să intrăm, cumva, în arhitecturile, în mațele sistemului bancar din țările mai dezvoltate decât a noastră.

Chestia asta nu e ușoară și challenge-ul ăsta (n.r. - provocarea) ne motivează, avem o grămadă de oameni foarte faini pe care i-am recrutat - și în România și în și în alte țări.

Avem o viziune care duce în direcția corectă și, mai departe, sigur, avem de lucru! Deci, nu ne gândim, în momentul ăsta, că da, nu știu, o să facem IPO sau o să vină la un moment dat o companie de care a auzit toată lumea și care o să zică: ”mă băieți, haideți să gestionăm noi treaba asta pentru voi...” Nu e un obiectiv în sine! Un obiectiv în sine este să facem cea mai bună treabă pe care putem să o facem noi.

De unde și ce recrutează FintechOS

StartupCafe.ro: Aveți o grămadă de oameni faini, spuneai...Când ați anunțat investiția ați spus că veți mai recruta. S-au pomenit atunci 160 de persoane. Ați recrutat 160 de persoane?

Sergiu Neguț: Nu știu sigur răspunsul la această întrebare. Chestiunea este că, din momentul în care noi am cam știut că ridicăm runda - și noi am cam știut că ridicăm runda din momentul în care, în economia unei runde de genul ăsta, întâi semnezi un term sheet (n.r. - acord de finanțare) care e posibil să se să se finalizeze cu un contract sau nu.

Dar ai o încredere bună, dacă ai un term sheet deja semnat și mai ai încă un investitor care așteaptă la cotitură, dacă cumva pică deal-ul asta, să poată să-l materializeze.

În contextul ăsta, cam știi că ai o tranzacție și cam știi și care sunt parametrii pe care contezi.

Și atunci, noi am accelerat în anticiparea finalizării rundei. Am accelerat încă de la începutul anului pe angajările astea și, cumva, suntem acum într-un grafic accelerat de a acoperi poziții cheie din organizație și de a întregi echipe, la nivelul la care trebuie să livrăm spre sfârșitul anului.

Și tot efortul ăsta, indiferent că e vorba de produs, în zona de tehnologie, indiferent că e vorba de tehnologie conceptual și de tehnologie implementare - că sunt două categorii diferite, dar care țin ambele de tehnologie -, indiferent că e vorba de zona comercială, de a intra pe niște piețe noi, noi acum suntem, cum să spun, cu agenda la minut - și nu vorbesc numai de Teodor și de mine - vorbesc de o mulțime de oameni care sunt deja în organizație și muncesc ca să realizeze toate lucrurile pe care le avem de realizat, inclusiv să extindem echipa cu probabil mai mult de 160 de oameni, într-un orizont de timp cât mai scurt.

Nu știu câți am angajat pentru că angajăm zeci de oameni pe lună, în momentul ăsta, cu o viteză în creștere, cu o echipă de recrutare în creștere și, vă zic cu bucurie, cu un entuziasm al candidaților mai buni decât până acum. Pentru că, odată ce a ieșit știrea asta (n.r. - noua finanțare Serie B) și pe noi ne ajută.

Adică, alt curaj ai dacă tu ai lucrat, hai să zicem, toată viața în companii mari: alt curaj ai să te angajezi la o companie tânără, de trei ani și jumătate, dacă știi că a ridicat 60 de milioane. Parcă mai sunt și alții care cred că are compania aia un viitor.

StartupCafe.ro: Recrutați din piața locală sau din piețele unde urmează să vă extindeți?

Sergiu Neguț: De fapt, sunt trei categorii din care recrutăm.

Recrutăm din piața de destinație pentru tot ce înseamnă joburile comerciale, și e normal să fie așa.

Recrutăm din piața din România pentru tot ce înseamnă zona de tehnologie, de engineering, de execuție, de development și așa mai departe..

Și recrutăm global pentru tot ce înseamnă poziții de leadership, în organizație. Iar aici unde recrutăm global pentru tot ce înseamnă poziții de leadership.

Hai să zicem așa: creăm o grămadă de oportunități pentru români, inclusiv români care locuiesc de multă vreme în alte părți, în piețe dezvoltate.

StartupCafe.ro: Anul trecut, Teodor Blidăruș spunea că sunteți nevoiți să reduceți salariile cu 20%, pe o perioadă determinată. Dacă nu mă înșel, era vorba de luna octombrie 2020. Ați încheiat perioada asta? Ați extins-o?

Sergiu Neguț: V-am zis la începutul discuției noastre că în martie ne-a lovit pe toți incertitudinea legată de dezvoltarea piețelor.

Ne-am zis și noi și investitorii noștri, de comun acord, că, dacă nu reușim să ținem compania pe linia de plutire cât mai mult, așteptând să vedem ce se întâmplă cu piețele, o să avem o problemă!

Și ne-am mai gândit la un lucru, în contextul asta: că toți oamenii pe care i-am angajat erau niște oameni valoroși și ar fi fost o inepție brutală, din partea noastră, să concediem oameni în situația de atunci.

Și atunci, am pus problema pe masă, deschis, și am zis: ok, este imperativ necesar, pentru o perioadă, să ținem cheltuielile sub control ca să nu fie nevoie să ridicăm banii în perioada asta, pentru că nu nu nu suntem convinși că se poate, să amânăm runda ulterioară de investiții.

În contextul asta, am redus într-adevăr salariile cu 20%, din aprilie până în august. Mai exact, din mai până în august pentru majoritatea oamenilor, din aprilie până în august pentru management. Am început întâi cu managementul, dar sumele nu erau suficiente.

Când am anunțat, n-am anunțat că până în august, că n-am știut; am anunțat că, cel mult, până în octombrie și că o să încercăm să revizuim cât mai devreme putem.

Evident că, dacă ești în papucii celui care primește genul ăsta de mesaj, îți ridici tot felul de semne de întrebare: dacă o să își țină ăștia cuvântul și dacă ne-au zis maxim până în octombrie să fim noi norocoși dacă...

Noi am încercat, chiar ne-am bătut capul și, în august, am revenit la salariile dinainte.

După aceea, pe măsură ce ne-am apropiat de sfârșitul anului și am avut claritate și asupra rundei am început să dăm drumul la angajări, să extindem echipele și așa mai departe.

Am mai făcut un lucru: în perioada respectivă, am schițat un pachet de opțiuni care să compenseze...

StartupCafe.ro: Să le explicăm celor care nu știu: sunt acțiuni primite de salariați, de la companie, la un preț preferențial...

Sergiu Neguț: ... sunt mai degrabă opțiunea de a cumpăra un asset care seamănă cu acțiunile companiei, la prețul de atunci. Și, cumva, ai câștigul viitor garantat iar valoarea preferențială este fix diferența între prețul zero la care le primești și valoarea ulterioară.

StartupCafe.ro: E un plan schițat sau i-ați și dat drumul?

Sergiu Neguț: I-am dat drumul dar, la momentul respectiv, am făcut doar comunicarea.

Ce înseamnă banking 4.0. În bănci și la clienți

StartupCafe.ro: Ce face de fapt FintechOS? Ce este?

Sergiu Neguț: FintechOS este acel sistem de operare, dacă băncile ar avea un sistem de operare, dacă ar fi ca un telefon sau ca un calculator, peste care să poți să pui aplicații, cu care să poți să integrezi aplicații și cu care să operezi mult mai repede decât cu soluțiile muncitorești anterioare - muncitorești însemnând prin programare brută - orice fel de software bancar de care ai avea nevoie.

Asta și-a propus FintechOS să fie de la bun început: o platformă pe care să se poată dezvolta mult mai repede sofware.

Gândiți-vă când a apărut Windows -pentru cei care eram obișnuiți cu MS-DOS și Norton Commander - ca asta a însemnat un câștig de productivitate.

Puteai să faci mult mai ușor niște lucruri care arătau și mai bine și erau și ca experiență de utilizator mai plăcute.

Cam asta e ce încearcă să facă FintechOS, specific pentru infrastructurile și arhitecturile tehnologice complexe ale băncilor, asigurătorilor și altor instituții financiare.

StartupCafe.ro: Clienții acestor bănci și instituții de asigurare văd ceva de la FintechOS, în momentul de față?

Sergiu Neguț: Ce pot să vă spun este că 8 din top 10 bănci din România sunt clienții FintechOS Deci, o bucată din soluția aia este sigur furnizată de FintechOS.

Soluția rămâne o soluție a băncii, comunicată cu numele de brand pe care le cunoașteți, și așa mai departe. Dar, eu personal, am bucuria că suntem acolo!

Eu am în telefon trei aplicații bancare, de la trei bănci cu care am conturi. Ei, alea toate trei cuprind o bucățică de soft, undeva, în spate, care este reconstruită cu FintechOS.

StartupCafe.ro: Cum ar trebui să privim banking 4.0, ce înseamnă asta?

Sergiu Neguț: Banking 4.0, pentru mine, nu este despre tehnologie, este despre client, este despre consumator.

Este despre fiecare dintre noi având acces la acele soluții și experiențe financiare care sunt specific făcute și oferite pentru noi, pentru nevoia noastră. Înseamnă ideea asta raftului pentru o singură persoană, a segmentului de o singură persoană.

Înseamnă, dacă vrei, faptul că noi suntem deși din aceeași grupă socio-demografică, suntem diferiți, avem nevoi diferite și, ca atare, oferta pentru mine și oferta pentru tine trebuie să fie diferită.

Dacă am nevoie de un credit, când sunt în vacanță, ca să îmi prelungesc vacanța cu o săptămână, s-ar putea să fie complet diferită de oferta pe care vrei să mi-o faci dacă vrei să îmi finanțezi, nu știu, că îmi cumpăr un apartament și pentru ăsta îmi fac un credit ipotecar.

Am pus astea două exemple ca să ne dăm seama cât de departe suntem, totuși! Pentru că toți avem aplicații bancare în buzunar dar nu facem așa de ușor nici draw (n.r. - retragere) pe un credit pentru extinderea vacanței, nu facem așa ușor nici originare de credit ipotecar.

Și asta este doar o ipostază a existenței noastre pentru că mai ai și tot felul de produse care sunt pentru IMM-uri și în care eu vreau să pot să știu cum să gestionez toate chestiunile astea integrat; și mai sunt o mulțime de asigurări pe care poate vreau să le fac în anumite contexte, poate legate, de exemplu, de un credit ipotecar dar poate legate de o situație de sănătate.

Toată ideea asta, de a integra toate serviciile financiare într-o ofertă unică, asta înseamnă, de fapt drumul spre acest banking 4.0.

Sigur că e foarte important să ai niște scule, niște tehnologii care să însemne mai multă productivitate, mult mai puternică abilitate de a gândi, conceptual, ce trebuie se întâmple, de a găsi soluția de modelare a conceptului respectiv, de a trece de la model, la prototip și proiect-pilot și de la proiect-pilot la proiect în execuție, într-un trimestru, în trei luni; poate pentru proiecte mai complexe, în șase luni, dar nu în ani de zile pentru că piața nu așteaptă, și nici viața clienților noștri.

StartupCafe.ro: Mă ajută tehnologia FintechOS să obțin un credit mai ușor, mai ieftin și mai repede?

Sergiu Neguț: Atenție! Tehnologia FintechOS te ajută la toate lucrurile astea dar, nu noi oferim serviciile financiare.

Noi oferim infrastructura prin care ei să producă, să creeze mult mai ușor produse mai sofisticate, să creeze produse mai versatile și mai ușor customizat pentru fiecare și de a le pune în piață ușor.

Deci, astea sunt lucrurile pe care tehnologia noastră e în stare să le facă. Știi cum e: dacă tu ai un strung, poți să faci obiecte utile și poți să faci obiecte inutile. Majoritatea obiectelor care se fac cu strungul sunt obiecte utile.

Cred că dincolo de revoluția tehnologică, e nevoie de o revoluție de mentalitate, în măsura în care suntem încă într-o perioadă în care apanajul construcției produselor astea software - care sunt, de fapt, experiențe de utilizator -, apanajul construcției experiențelor de utilizator este, încă, dominat de tehnologie și mai puțin de psihologi.

Eu cred că viitorul este acolo unde experiențele consumatorilor, experiența mea, este judecată de un analist de user experience și totul se învârte în jurul acestei chestii ca să-mi facă mie experiența aia, dacă se poate, o experiență plăcută. O experiență care nu doar să nu mă deranjeze; o experiență care să îmi facă plăcere și pe care să vreau să o repet.

Dacă te uiți la aplicațiile astea care ne captează mult din timpul nostru activ - că stăm pe, nu știu, rețele sociale - e pentru că au reușit să ajungă la o perfecțiune a interacțiunii cu clientul, încât clientul să vrea să fie acolo.

Acum, eu nu zic că vreau să fiu acolo și să-mi iau credite de 5 lei, de trei ori pe zi, că s-ar putea să nu fie nici asta bine...

Standardul meu de evaluare și - nici nu vorbesc de Generația Z, de Millenials - vorbesc de orice om care folosește în momentul ăsta, un smart mobile și cred că suntem extraordinar de mulți, indiferent că ne-am născut cu el în mână, deci digital sau nu; dar, ne-am învățat că un anumit standard de interacțiune.

În momentul ăsta, percepem ca pe o fricțiune și ca pe un lucru desuet atunci când orice fel de aplicație, inclusiv financiară, nu respectă standardul.

Și mă chinuie și mă freacă, cu tot felul de lucruri, și nu știe despre mine niște lucruri pe care i le-am spus o dată...Deci, avem niște așteptări.

Ei, e încă drum mult de lucru, de la așteptările astea ale noastre de consumatori până la ce vor putea operatorii economici să facă. Iar facilitarea a ce pot face operatorii economici se face cu tehnologie și cu oameni care înțeleg comportament de consumator.

StartupCafe.ro: Ce client v-ați dori foarte tare, din România și din piața internațională?

Sergiu Neguț: M-am gândit de mai multe ori și, sincer, m-au întrebat investitorii: care este clientul acela pe care vi l-ați dori și nu îl aveți.

Îmi dau seama că nu e chiar așa. Pentru că, sigur că există un client din ăsta foarte fain, de care a auzit toată lumea ceva de anvergură globală, în care ce fac ei e de o anumită magnitudine...

Pe de o parte, da, e adevărat: e o chestiune de mândrie. Dar îți dai seama că ce facem noi aici, în business-ul ăsta, este că dăm puterea oricui - adică oricărei instituții care, până la urmă, poate să își pună niște echipe să lucreze cu FintechOS -, să creeze produse și servicii la fel de faine ca ăia care au bugete de zeci de milioane și la fel de faine ca ăia care au echipe de mii de programatori.

Ăsta este lucrul pe care ni-l dorim, mai degrabă: să fim conștienți că, doar în momentul în care toți clienții care pot să folosească tehnologia noastră ajung să pună aplicații și servicii și soluții în piață care sunt mai faine și le-au făcut mai repede, concurența dintre soluțiile astea o să forțeze toată piața să meargă mai departe, să facă lumea mai bună.

StartupCafe.ro: Apropo de concurență: de cine vă temeți cel rău? De ce concurent din piață?

Sergiu Neguț: Nu am ajuns încă să interacționăm cu toți. Sunt concurenți care sunt foarte bine așezați într-o piață a lor și nu au ajuns încă să se bată cu noi pe piețele pe care suntem noi prezenți.

Mă uit cu o admirație amestecată cu circumspecție la un număr de jucători din piață, care au făcut deja niște lucruri. Mă uit la un nCINO, care s-a listat și e o companie de multe miliarde de dolari, și mă uit unde suntem noi acum.

Chiar dacă soluția noastră e mai bună decât a lor, abilitatea lor de a ajunge la mai mulți clienți, măcar pe teritoriul american, unde sunt prezenți dinaintea noastră, e mai bună.

Și atunci tema mea, în echipa FintechOS, este: cum reușim noi să ajungem pe o listă de considerație pentru clienții aștia să afle și de noi ca să ne cheme un pic și să le poată pune cap la cap într-o zonă de concurență reală.

Cea mai mare concurență pe care o avem în momentul ăsta este faptul că nu am crescut încă atât de mari și faptul că suntem încă suficient de tineri încât să nu fi auzit toată lumea de noi.

Și, din fericire, de asta a fost nevoie de o rundă de investiții substanțială, ca să poți să pui bani aceștia la treabă ca să creeze cunoașterea asta în piață, despre noi. Ăsta este un lucru pentru care noi trebuie pregătim: trebuie să fim pregătiți să concurăm pe piețele astea.

StartupCafe.ro: Ne apropiem de final, mai am o singură întrebare: crezi în criptomonede?

Sergiu Neguț: În criptomonede, ca investiție, în momentul ăsta, aș zice că, mai degrabă, am fost sceptic pentru că mi se pare că e foarte mult speculativ în foarte multe domenii.

Sigur, tot ce înseamnă blokchain e o tehnologie foarte interesantă, care are perspective de a rezolva o grămadă de probleme; nu neapărat problema principală fiind cea de emisiune de monedă.

Cred că mai degrabă mi s-a părut neinteresant pentru mine pentru că eu mă gândesc că, dacă e să investesc în ceva, mai bine mai investesc în ceva în care șurubăresc, nu speculez!