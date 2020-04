Cel mai nou pariu al lui Daniel Dines, unul dintre cei mai bogați români

Fondatorul și CEO-ul companiei de tehnologie UiPath, Daniel Dines, unul dintre miliardarii României, a făcut recent o investiție într-un startup de securitate cibernetică și antifraudă.

Potrivit publicației americane TechCrunch, startup-ul ceh Resistant AI a obținut joi o finanțare de 2,75 milioane de dolari, într-o rundă de investiții seed la care a participat și românul Daniel Dines.

Runda de investiții a fost condusă de fondul american de capital de risc Index Ventures, cu participarea europenilor de la Credo Ventures și Seedcamp. Printre investitori se mai numără și Michal Pechoucek, CTO (director de tehnologie) al antivirusului ceh Avast.

Resistant AI a fost fondat la Praga, în februarie 2019, de antreprenorul ceh Martin Rehak, fost inginer la compania Cisco. În prezent, el este cercetător și lector la Universitatea Tehnică din Praga. Startup-ul oferă soluții de securitate cibernetică și antifraudă avansată destinate în principal companiilor fintech, e-commerce. Tehnologiile sale sunt în zona inteligenței artificiale și a machine learning.

Revenind la Daniel Dines, el este fondatorul companiei româno-americane de tehnologie UiPath, specializată pe roboți software (RPA - robot process automation). Uipath este evaluată în prezent la 7 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții obținute, de 568 milioane dolari, în aprilie 2019.

Potrivit revistei americane Forbes, care i-a luat un interviu lui Dines la București, în septembrie 2019, omul de afaceri român mai deține în prezent mai mult de 20% din UiPath. Asta înseamnă că lui Dines îi revine o avere de cel puțin 1,4 miliarde de dolari. Dacă ne luăm după cel mai recent top real time al miliardarilor lumii publicat de Forbes în 2020, Ion Țiriac are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari. Aceasta ar însemna că Țiriac (80 de ani) a fost detronat de Daniel Dines (47 de ani) în topul celor mai bogați români.

Totuși, Țiriac apărea cu o avere mai mare, de 1,8-2 miliarde de euro în anul 2018, în evaluările publicației românești Top 300 Capital. De asemenea, trebuie ținut cont și de faptul că în cazul unei companii ca UiPath, ca la mai toate startup-urile de tehnologie care strâng runde de investiții, valoarea firmei are un caracter destul de teoretic, care ține cont de evoluția pieței în care activează (automatizări software, în cazul de față), de portofoliul de clienți existent și potențial, de avansul tehnologic și așa mai departe. O evaluare mai concretă se face abia pe bursă. De partea cealaltă, averea lui Țiriac are fundamente solide în proprietăți imobiliare, mașini de colecție, tranzacții efectuate, bani în conturi etc.