Aplicație ungurească, premiată de Apple

Apple Design Awards 2020 a desemnat luni 8 laureați, printre care se numără și o aplicație de la vecinii unguri, pentru proiectare (CAD) pe iPad.

Shapr3D este o aplicație realizată de firma Shapr 3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, din Budapesta. Aplicația are o variantă gratuită și una profesională, contra cost, și se folosește pe tableta iPad împreună cu Apple Pencil.

„Este o aplicație CAD puternică, pentru iPad, care poate să transforme total procesul de lucru în desenul tehnic și arhitectural. Nu ai nevoie de birou, așa că inspirația te poate <<lovi>> oriunde, oricând”, spune Apple despre aplicația realizată de IT-iștii unguri.

Firma IT ungară a fost fondată în anul 2015, de István Csanády, iar până acum a obținut investiții de 7,3 milioane de dolari, potrivit Crunchbase.com .

Anual, gigantul IT american Apple acordă premiul de design unor aplicații și jocuri realizate de dezvoltatori independenți, pe platformele sale.

Ceilalți 7 câștigători Apple Design Awards 2020 sunt:

- Darkroom. Este o aplicație gratuită, de editare foto-video, creată de Bergen Co., o firmă fondată în anul 2014, de un programator sirian, Majd Taby. Compania are birouri la Amsterdam și Los Angeles.

- Looom. Este o aplicație care ajută la crearea de animații într-un mod distractiv. Aplicația a fost creată de un programator israelian, Eran Hilleli, cofondator al unui mic studio, Iorama.

- StaffPad. Este o aplicație care îi ajută pe compozitori să-și scrie partiturile cu Apple Pencil pe iPad, muzica fiind redată imediat, cu o calitate realistă a sunetului. Compania StaffPad, cu sediul la Londra, a fost fondată de un antreprenor pe nume David William Hearn.

- Sayonara Wild Hearts. La categoria jocurilor, Sayonara Wild Hearts se află printre câștigătorii Apple Design Awards 2020. Jocul a fost dezvoltat de studioul Simogo, din Suedia, publisher fiind firma americană Annapurna Interactive.

- Sky: Children of the Light. Este un joc fantasy cu personaje celeste, realizat de o firmă americană care se numește fix așa: thatgamecompany .

- Song of Bloom. Este un joc realizat de un programator independent din Germania, Philipp Stollenmayer.

- Where Cards Fall. Aici trebuie să punem o frază plină de „joc”, pentru că Where Cards Fall este un joc de aventuri în care jucătorii construiesc case din cărți de joc. A fost dezvoltat de un studio american, The Game Band, iar publisher este o firmă din Canada, Snowman.