Anunțul startup-ului IT românesc Sessions, care a atras finanțare de milioane de euro: Ne reducem operațiunile „aproape de zero”

Startup-ul românesc Sessions, care a lansat o platformă de comunicare și colaborare pentru companii mici și soloprenori, a anunțat, joi, că își va reduce operațiunile în următoarele 6-9 luni, „aproape de zero”, potrivit ZF.

În 2024, în vară, fondatorul și CEO-ul Sessions, antreprenorul român Radu Negulescu (foto), a anunțat că startup-ul este în întârziere cu plata salariilor și are datorii de aproape 1 milion de dolari.

„Cea mai mare problemă a noastră nu este ce am făcut cu banii, ci de ce n-am reușit să atragem mai mulți”, a declarat antreprenorul IT într-un video interviu acordat StartupCafe.ro.

Acum, startup-ul și-a anunțat planurile pentru următoarele 6-9 luni, conform unui mesaj transmis utilizatorilor săi, arată ZF.

Utilizatorii vor mai putea folosi platforma până pe 27 decembrie, în timp ce serviciile de videoconferință vor fi oprite de vineri, 20 decembrie. Startup-ul mai spune că încearcă să onoreze toate cererile de rambursare, odată ce situația financiară se va stabiliza.

Sessions este o platformă de comunicare și colaborare pentru companii mici și soloprenori. Startup-ul s-a lansat acum 4 ani cu o investiție de 4,5 milioane de EUR, iar în 2022 a mai strâns 4,5 milioane EUR de la fondurile de investiții Early Bird, LAUCHub și Stride.

În luna august 2024, într-un interviu StartupCafe.ro, CEO-ul Sessions anunța că startup-ul vizează finanțări de 6 milioane de dolari până la finalul anului, la scurt timp după ce a anunțat că trece printr-o perioadă dificilă.

„ Am întârziat patru săptămâni cu plata salariilor la Sessions, având doar 10.000 dolari în numerar și aproape 1 milion dolari datorii. În ultimele 16 luni, piața a luat-o razna. Din cauza presiunii, ne-am pierdut cofondatorul, CTO-ul și câțiva jucători cheie. Sistemul european de capital de risc este confuz și defect. Aproape că era să fim distruși în mod neașteptat anul trecut. Dar ghici ce? Suntem încă în picioare, pentru că noi nu renunțăm. Ar fi ușor să plecăm acum și să spunem că am eșuat”, a scris atunci Radu Negulescu pe LinkedIn .

Despre Radu Negulescu am mai scris pe StartupCafe.ro de-a lungul timpului. În mai 2023, antreprenorul și-a vândut acțiunile pe care le avea la compania IT Trencadis către Marian Murguleț, fost CIO în Guvern și fost secretar de stat la Ministerul Digitalizării, anunțând că râmâne „dedicat proiectului de scalare a Sessions”.

Negulescu este cel care a coordonat campania online a lui Klaus Iohannis, pe vremea când a candidat la președinția României, în 2014.

„Noi nu am fost dispuși, și asta s-a întâmplat de fapt, să compromitem viziunea de produs încercând să facem finanțări alternative pentru că Venture capitalul a zis «băi, ok, nice, dar noi vrem niște chestiuni mult mai compacte, mult mai controlabile».Și s-a ajuns într-un moment în care am ajuns într-o zonă de lipsă de fonduri.

Avem o datorie deja, ne apropiem de un milion de euro. Suntem în urmă cu salariile, gestionăm furnizorii ca să menținem sistemul operațional. Am făcut totul public, dar am făcut asta tocmai pentru a corecta situația. Am zero credință că se poate întâmpla ceva rău cu Sessions, doar că am schimbat strategia”, spunea Negulescu în interviul acordat publicației.