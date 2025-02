Antreprenorul IT care l-a ajutat pe Iohannis în campanie: „Dacă tot se întâlnește cu Ciolacu, ar fi bine să plece împreună, pentru că împreună au construit acest dezastru”

Radu Negulescu, un antreprenor IT cunoscut și pentru faptul că l-a ajutat pe Klaus Iohannis în campania digitală din 2014, a cerut public, luni, ca președintele, dar și premierul Marcel Ciolacu, să plece din funcții încă de pe acum, „pentru că împreună au construit acest dezastru”.

În 2014, Negulescu (37 de ani, acum) a coordonat un grup de tineri IT-iști despre care presa a scris că au lucrat într-un subsol, pe Bulevardul Kiseleff din București, pentru promovarea online a candidatului PNL de atunci de la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis. Cu ajutorul acestor tineri, Iohannis a strâns 1,3 milioane de urmăritori pe Facebook, un capital electoral valoros la acel moment.

Zece ani mai târziu, Negulescu este un om de afaceri cu experiență, care are la activ un exit de milioane de euro din compania IT Trencadis, precum și un episod de antreprenoriat startup cu Sessions, mai puțin reușit momentan.

Luni, când Iohannis a anunțat că va pleca din funcție peste două zile, Radu Negulescu i-a cerut președintelui, într-o postare pe Facebook, să plece de pe acum, împreună cu premierul Ciolacu:

Și dacă tot se întâlnește cu Ciolacu înțeleg, ar fi bine să plece împreună.

Pentru că împreună au construit acest dezastru.

Împreună au transformat statul într-o rețea de aranjamente, servilism și haos organizat. Împreună au creat un sistem de control unde votul e doar o formalitate, unde alegerile sunt doar o piesă de teatru cu finalul scris dinainte.

Aveau totul în aliniament, zeci de milioane arse.

Împreuna într-un joc doar de ei știut.

În altă realitate.

Dar realitatea se autocorecteaza prin adevăr.

Iar adevărul e la oameni, e la popor. Azi, mai mult decât niciodată.

Și nu va mai fi niciodată altfel.

Dar ei n-au înțeles asta, n-au înțeles nimic și au răspuns printr-o eroare istorică, o tâmpenie colosală: au distrus cel dintâi act democratic, pe vorbe, pe presupuneri și pe multe supoziții, literalmente pe rapoarte construite pe genunchi, după ureche și peste noapte.

Doar pentru că finalul nu se potrivea cu cel scris de ei.

Pentru că, pe fond, aceleași tehnici, aceleași practici de campanie reclamate l-au făcut și pe Iohannis președinte. Doar platforma diferită - „Președintele Facebook” s-a speriat de "Președintele TikTok".

Tot aproape fără bani și atunci, că de plătit n-au plătit mai nimic.

De unde știu?

Am fost implicat personal. La fel ca Georgescu, Iohannis a avut o mână de oameni extrem de abili, implicați și hotărâți, care au crezut în el și care i-au făcut treaba: mesaje și strategii, rețele și campanii de recuperare a ecartului gigantic dintre realitatea de pe teren și victorie.

Eu i-am coordonat.

Și nu doar în 2014.

La fel și-n 2019, chiar și-n 2020, când aceleași practici i-au făcut culoar lui K - dar și lui Marcel, căruia i-au predat PSD-ul la cheie.

Da, am deservit naiv sistemul, până m-am săturat de el. E putred de stricat, cangrenat de tot. Am crezut că facem bine, dar am făcut, se pare, rău.

Dar, în mod oficial, azi îmi pun cenușă în cap și-mi pun toată știința în serviciul adevărului.

De azi, voi scoate totul la lumină, totul la vedere, cu un singur scop: să demasc impostura, în orice fel pot, cu toată forța mea ...

Demisia Iohannis, demisia Ciolacu! Azi.

Orice zi în plus, va îngroapă în istorie.

Si, poate, vă puneți cenusa-n cap și voi.

Ați ciomagit moral țara degeaba. Le-ați furat oamenilor viitorul”.