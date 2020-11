Document oficial: Suma la care va crește bugetul Măsurii 2 - granturi de capital de lucru, noul prag la Măsura 1- microgranturi și suspendarea Legii promulgate de președintele Iohannis

Dan G

De cand se calculeaza numarul de 6 luni in care o firma trebuie sa pastreze sau sa majoreze numarul angajatilor???

De 8 luni tot ii pastram pe promisiunile ministrilor. Am facut credite cu dobanzi cu 2 cifre, vindem fara a cumpara materii prime pentru a reface stocurile avand cheltuieli prea mari samd.

IMM-urile afectate nu au inchis din ordinul pandemiei. Noi am oprit activitatea din ordinul acestui guvern si a incompetentei celor precedente... Clientii nostri au inchis din ordinul guvernului...

Salariatii acestor IMM-uri sunt disperati. Ei stiu ca nu mai au mult si ca isi vor pierde joburile. Daca unica compensatie pe care o tot promite acest guvern nu se concretizeaza prin plati pana la sfarsitul lunii noiembrie vom inchide. De la noi 21 de salariati raman pe drumuri.

Iar daca este sa refac aceasta afacere care a avut un ritm de crestere anual mediu de 65% doar in ultimii 5 ani, nu o voi mai face in Romania.