Granturi IMM: Nou termen pentru beneficiarii ajutoarelor prin vechile Măsuri 1 și 2, să nu dea banii înapoi, din cauza rapoartelor de progres

Beneficiarii vechilor Măsuri 1 și 2 de ajutoare de stat prin Ordonanța de urgență 130/2020 care au ratat termenele inițiale de depunere a raportelor de progres, le-au depus incomplete sau nu au transmis informațiile și/sau documentele solicitate au acum șansa să depună corect aceste documente, pentru a nu fi nevoiți să dea înapoi statului granturile sau microgranturile primite.

Vorbim despre Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de cte 2.000 de euro și Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro, instrituite în baza Ordonanței de Urgență 130/2020, privind ajutoarele de stat COVID-19, destinate IMM-urilor și altor beneficiari eligibili.

Noul termen pentru transmiterea raportului complet este marți, 6 iunie 2023. Derogarea NU se aplică, însă, și beneficiarilor care au apucat deja să li se ia înapoi ajutorul, potrivit Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Noul termen de depunere a rapoartelor, prin care beneficiarii în cauză mai primesc o șansă să nu dea înapoi banii statului, a fost introdus în Parlament, prin Legea 94 din 12 aprilie 2023, de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative.

Legea nouă a modificat și OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Astfel, la OUG 130/2020, privind granturile și microgranturile, a fost introdus următorul Articolul 16^2:

„(1) În situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat/finali, alții decât cei cărora li s-au aplicat prevederile art. 16^1, nu au respectat termenele de depunere a rapoartelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (1) lit. h) sau au depus rapoartele cu informații lipsă ori nu au completat informațiile/documentele solicitate, iar sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, aceștia pot depune raportul complet și corect în termen de 45 de zile, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, a continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă de ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) În cazul în care AM-POC/MAT/AIMMAIPE a inițiat procedurile de recuperare a ajutorului de stat, acestea se suspendă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”