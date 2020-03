VIDEO Din 70 au rămas 3: Fabrica de porțelan din Alba Iulia care a rezistat în timp cu ajutorul banilor europeni

Dacă în anii anii '90 erau peste 70 de producători de obiecte din porțelan în România, în prezent au mai rămas doar 3. Axa Porcelaine este una dintre afacerile de pe această piață care a rezistat în timp și s-a dezvoltat cu sprijinul fondurilor europene.

Am fost la Alba Iulia, unde am vizitat afacerea de familie care produce în continuare obiecte din porțelan de mai bine de 28 de ani și a ajuns la o cifră de afaceri de 1 milion de euro după ce a fost redotată cu ajutorul banilor europeni.

Mii de proiecte românești au fost finanțate cu ajutorul banilor europeni pe care țara noastră i-a primit în cei 13 ani de la aderarea în Uniunea Europeană.

Românii au acces la o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum dezvoltarea regională și urbană, agricultura și dezvoltarea rurală sau ocuparea forței de muncă și incluziunea socială.

Pornind ca o mică afacere de familie în Alba Iulia, compania a crescut și s-a dezvoltat cu sprijinul fondurilor europene, extinzând desfacerea produselor sale pe piața europeană.

"Suntem o afacere de familie. Din '91 producem porțelan HoReCa (acronimul pentru industria ospitalității: hoteluri, restaurante, cafenele) pentru 70% export, iar 30% merge în România. După revoluție, au apărut undeva la 70-80 de firme de porțelan, sau poate chiar mai multe, fiecare cu câte un cuptor mic, făcând ce se știa atunci - balerine, coșulețe, lămpi, diverse variante de porțelan. În timp toate s-au cernut, a apărut și legislație mai restrictivă. În prezent mai suntem 3 în domeniul porțelanului: noi, Apulum și Ipec", a explicat Amalia Baciu-Sarmeș, Marketing & Sales Manager la Axa Porcelaine.

În urma accesării de fonduri europene, afacerea românească a ajuns în prezent la o cifră de afaceri de aproximativ 1 milion de euro.

Printre cele trei fonduri (FEDR, FE, FSE) politica de coeziune a Uniunii Europene sprijină dezvoltarea de IMM-uri, proiecte de cercetare și dezvoltare, creșterea economiei și protejarea mediului în toate regiunile UE.

"Momentan avem o cifră de afaceri de circa 1 milion de euro și aproximativ 50 de angajați. Până acum am investit continuu în companie, mai ales prin fonduri europene. Am terminat un proiect în jurul anului 2013. Valoarea proiectului a fost undeva la 200-250.000 euro, prin care am redotat toate cuptoarele de ardere. Am crescut și numărul de angajați cu 9, ajungând la 45 de angajați. Ca și cifră de afaceri am avut undeva la 15% creștere în fiecare an. Ne gândim să mai luăm niște fonduri tocmai pe ideea asta că mai există îmbunătățiri de făcut și locuri unde se pot face amenajări", a menționat Amalia Baciu-Sarmeș.

3 firme de porțelanuri, din peste 70, au rezistat în timp

Amalia spune că majoritatea producătorilor de pe piață au dispărut din cauza costurilor cu angajații.

"Majoritatea s-au închis pentru că au ajuns la 60% din costuri cu salariile angajaților. Dacă treci de 40% e o problemă. Oamenii trebuie plătiți, restul de costuri poți să le ai din rebuturi sau efectiv din producție. Noi suntem undeva la aproximativ 36%”, a afirmat Amalia Baciu-Sarmeș.

Clienții fabricii de porțelan

Axa Porcelaine își livrează marfa în principal către companiile din domeniul HoReCa și colaborează cu branduri importante prezente pe piața din România.

"Pe partea de branding promoțional lucrăm cu firme mari de ceai, de cafea. De exemplu, în România lucrăm cu Strauss - cu brandurile Doncafe și Tea Tales, Fares, 5 to Go, Cărturești, Drive Cafe, Romgaz, Tarom. Lucrăm și cu lanțurile hoteliere: Ibis, Ramada, InterContinental și multe altele. Foarte mulți aleg produsele noastre pentru branding și le pot da mai departe, fie colaboratorilor, partenerilor, angajaților. O ceașcă de porțelan te poate ține și o viață întreagă dacă ai grijă de ea și e o foarte bună variantă de marketing pentru fiecare dintre aceste firme", a afirmat antreprenoarea.

Legislația UE care elimină plasticul

"Până în 2022 s-a dat lege la nivel de Uniune Europeană să se elimine plasticul din cele mai multe industrii, una dintre ele fiind pe partea de gastronomie. Deja lanțurile hoteliere gen Ibis au început să se alinieze. La fel și companiile aeriene, mai ales la clasa business încep să pună produse de porțelan, în detrimentul celor de plastic. Cu siguranță și restul industriilor se vor adapta în timp", a explicat reprezentantul Axa Porcelaine.

Întrebată dacă se așteaptă la creșteri ale vânzărilor/cifrei de afaceri, Amalia a menționat că există potențial pentru produsele de porțelan care pot înlocui o gamă largă de produse din plastic.

"În teorie ar trebui, da, pentru că este un produs care poate înlocui plasticul, un produs de mult mai lungă durată. Este un produs care nu are porozitate și se poate folosi în orice domeniu. Nu poluează, nu este o problemă pentru om să-l folosească și atunci are toate condițiile și avantajele să fie competitiv - nu numai din punct de vedere al prețului", a adăugat Amalia Baciu-Sarmeș.

Proiectul “Together for Cohesion: let’s rEUnite!” este o campanie de 12 luni care este coordonată de Assembly of European Regions (AER), în cooperare cu agenția de comunicare germană mc Group.

Principalul obiectiv este creșterea awarness-ului politicii de coeziune Uniunii Europene printre cetățenii UE și alte părți interesate.

Articol realizat cu sprijinul AER