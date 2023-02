100.000 EUR pentru digitalizarea IMM: „E suficient timp și pentru cineva care se apucă de astăzi de proiect” - câteva explicații de la un consultant, să-ți folosească în programul care începe miercuri

Perioada de depunere a proiectelor pentru granturile de câte 20.000-100.000 EUR din Programul pentru Digitalizarea IMM oferă suficient timp pentru a putea aplica și unui antreprenor care abia a auzit acum de această finanțare - a spus marți Răzvan Gălățan, consultant pentru atragere de fonduri nerambursabile, la webinarul StartupCafe.ro.

Programul pentru Digitalizarea IMM, cu un buget de aproape 350 de milioane EUR, se deschide miercuri, 15 februarie 2023, sesiunea de depunere a proiectelor urmând să se încheie pe 30 iunie.

Alte repere de timp de care trebuie ținut cont în programul PNRR de digitalizare a IMM:



Pe lângă Ghidul solicitantului (forma consolidată), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat și 3 îndrumare utile aplicanților, după cum atrage atenția expertul Răzvan Gălățan:

De asemenea, pe partea de achiziții, aplicanții trebuie să fie atenți la pragul peste care se cere procedură de achiziție, potrivit Legii 98/2016.

„Sunt câteva praguri pe partea de achiziții, iar îndrumarul pentru achiziții în PNRR clarifică faptul că pragurile sunt cele aferente Legii 98 și beneficiarul are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii pentru care valoarea estimată fără TVA este mai mică de 270120 de lei, acesta este pragul sub care putem face achiziții directe. De la acest prag în sus trebuie să facem achiziții competitive, pe platforma de achiziții a PNRR”, a mai avertizat Răzvan.

Un alt aspect de noutate din ghidul consolidat se referă la codul CAEN autorizat al beneficiarului.

„Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe un cod CAEN autorizat la 31.12.2021, deci chiar dacă anul de referință luat în calcul de program este 2022, codul CAEN trebuie să fi fost autorizat la 31.12.2021. O prevedere foarte importantă care a venit în ultimul corrigendum: în etapa de contractare, beneficiarul face dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare. Ce înseamnă acest lucru: eu am putut să am cod CAEN autorizat pe firmă la oricare locație, mi se permite să depun pe o altă locație pe care nu am avut codul CAEN autorizat și trebuie să fac dovada autorizării până la momentul contractării” - a explicat Răzvan Gălățan.