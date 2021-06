Situație bizară la Ministerul Economiei: Tutorialul schemei HoReCa te pune să intri pe un site inexistent. Beneficiarii Măsurii 2, blocați 2 ore din finalizarea proiectului

Mariana Mic

Am vizionat tutorialul .Ce sa mai zic ? e ca la noi .

Conform procedura :"Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme, iar în acest sens aplicantul va încărca certificat constatator cu istoric în aplicația informatică.

Etapa 2 "vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism. Toți aplicanții vor încărca certificat constatator cu istoric, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform articolului 3.4.

In tutorial nu se specifica nimic de certificat constatator cu istoric dar se cere "document de autorizare pentru 2019 si 2020" si ne este indicata autorizatia de functionare .Domnilor autorizatia de functionare este una si autorizarea activitatii este alta . Autorizatia emisa de Primarie are pe ea viza pe 2019 si 2020 ,de asemenea autorizatia DSV este emisa la momentul demararii activitatii si are valabilitate nelimitata daca nu se schimba conditiile de functionare ,organizatorii de evenimente prezinta conform procedurii certificatul constatator .Intrebare : Incarcam de doua ori aceste documente si pentru 2019 si pentru 2020.De asemenea rapoartele de expertiza pregatite din timp au vechea anexa 7 .Sunt valabile ?