Sprijin pentru ucraineni de la Banca Transilvania și comunitatea sa de clienți și parteneri

Cea mai mare bancă din România, Banca Transilvania, împreună cu clienți și parteneri ai săi, se alătură efortului caritabil pentru sprijirea populației ucrainene afectate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Banca Transilvania doreste sa solidarizeze romanii care doresc sa ajute ucrainenii, asa incat acestia pot face donatii prin aplicatia BT Pay catre urmatoarele ONG-uri:

Organizatia Salvati Copiii – ofera asistenta umanitara copiilor si familiilor acestora

Hope and Homes for Children Romania – ajuta ucrainenii veniti in Romania si pe cei din Ucraina

CERT-Transilvania – deruleaza campanii umanitare pentru ucrainenii afectati de razboi si spitalele

În acest context, Banca Transilvania si Hope and Homes for Children Romania ajuta copiii ucraineni. 50 de copii orfani vor ajunge in centrele organizate de Directiile Generale de Asistenta si Protectie a Copilului.

De asemenea, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), in baza parteneriatului cu Banca Transilvania (BT), sustine ucrainenii printr-o donatie in bani. Prin aceasta donatie, COSR si BT sprijina actiunile destinate ucrainenilor, prin Crucea Rosie Romania, in cadrul campaniei umanitare Umanitatea nu are granite. Intr-o prima etapa, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a venit in sprijinul sportivilor ucraineni, carora le ofera spatiu de pregatire in Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani.