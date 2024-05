Programul IMM Plus 2024: Bugetul inițial, „aproape epuizat”. Urmează suplimentarea (premier)

Este aproape epuizat bugetul alocat inițial la programul IMM Plus 2024, prin care firmele din România accesează credite bancare cu garanții de stat și dobânzi subvenționate, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, cerând suplimentarea acestuia.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, anunțase, miercuri, că analizează „posibilitatea suplimentării plafonului schemei de ajutor de stat IMM Plus cu 20%, strict pentru creditele de investiții”.

„Am avut astăzi o discuție cu reprezentanții fondurilor de garantare în cadrul căreia am verificat stadiul distribuției creditelor garantate până acum prin IMM Plus, pentru că bugetul de 12,5 miliarde lei s-a utilizat aproape în totalitate. Am convenit că analizăm posibilitatea să suplimentăm bugetul schemei cu aproximativ 2,5 miliarde lei, cât ne permite regulamentul Comisiei Europene, cu condiția să asigurăm accesul la finanțare pentru firmele care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții, nu pentru capital de lucru. Am asigura astfel o reechilibrare a ponderii creditelor de investiții în totalul creditelor garantate în cadrul IMM Plus” - a scris Boloș pe Facebook.