[P] Sprijin gratuit pentru IMM-urile din Transilvania oferit de CENTI Cluj-Napoca în cadrul Enterprise Europe Network

IMM-urile românești care doresc să identifice parteneri de afaceri străini pot accesa serviciile gratuite de asistență, parteneriat și inovare oferite de CENTI Cluj-Napoca în cadrul Enterprise Europe Network (EEN). Lansată în anul 2008 ca inițiativă a Comisiei Europene, EEN (https://een.ec.europa.eu/) este cea mai mare rețea internațională de asistență în afaceri și inovare dedicată IMM-urilor care doresc să se dezvolte la nivel internațional. Serviciile EEN sunt disponibile în peste 45 de țări prin intermediul organizațiilor partenere, printre care: agenții de dezvoltare regională, organizații de sprijinire a inovării, universități și institute de cercetare sau camere de comerț și industrie.

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca (www.centi.ro), a fost înființat în anul 2004 și este parte a rețelei de experți EEN din anul 2008. CENTI Cluj-Napoca funcționează ca departament în cadrul INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca. Activitatea CENTI este acreditată de către Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării.

În perioada 2022-2023, CENTI Cluj-Napoca a sprijinit peste 60 de IMM-uri din Transilvania, din diferite industrii (ex. agri-food, IT, robotică, modă și textile, cosmetice etc.). Concret, au fost oferite peste 90 de servicii de asistență pentru atragere de fonduri europene nerambursabile, 78 de servicii pentru întocmirea și diseminarea de profiluri cu scopul identificării de parteneri de afaceri străini și peste 10 servicii de asistență pentru inovare. Rezultatele obținute includ 22 de contracte de finanțare nerambursabilă încheiate, 10 acorduri de parteneriat pentru producție sau distribuție pe piețe internaționale, 6 cereri depuse pentru înregistrarea mărcii la nivel european și 2 cereri depuse la nivel național.

Prezentăm în continuare două dintre poveștile clienților CENTI Cluj-Napoca, IMM-uri cu ambiții internaționale care au ales să beneficieze de serviciile EEN pentru a identifica noi distribuitori sau pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală.

Oviso Robotics oferă soluții robotice inovatoare pentru producție și logistică. Cu o experiență extinsă în domeniu, firma oferă o gamă completă de produse și servicii de automatizare, de la soluții complexe proiectate pentru cerințele specifice ale fiecărui client, la soluții robotice colaborative plug-and-play care nu necesită comisionare. În cadrul EEN, Oviso Robotics a beneficiat de servicii personalizate de asistență și parteneriat. Datorită acestora, compania a încheiat un contract de distribuție a soluțiilor robotice oferite pentru piața franceză, fiind totodată beneficiara unei finanțări nerambursabile în cadrul SME Fund pentru înregistrarea mărcii la nivel european.

ATTACK Simulator dezvoltă soluții digitale automate pentru formarea angajaților pentru conștientizarea privind securitatea cibernetică. Prin soluțiile oferite, firma sprijină IMM-urile care doresc să reducă riscul breșelor de securitate, asigurând astfel protecția datelor clienților și respectarea standardelor internaționale. În anul 2022, firma a solicitat sprijin experților EEN pentru identificarea de surse de finanțare în vederea protejării mărcii acesteia la nivel european. În urma serviciilor de asistență oferite, ATTACK Simulator a accesat o finanțare nerambursabilă de 1.000 euro în cadrul SME Fund, care a acoperit 75% din costurile de înregistrare a mărcii la nivel european.

IMM-urile din Transilvania interesate de mai multe detalii privind serviciile oferite de EEN prin intermediul CENTI Cluj-Napoca, sunt invitate să contacteze echipa CENTI la adresa de e-mail centi@icia.ro.