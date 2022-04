Când ar putea deveni operaționale cele 4 programe de finanțare pentru firme de construcții, producție, inovare, agricultură

Marți, 19 aprilie, Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR) a organizat un eveniment despre cele 4 noi programe destinate antreprenorilor, care vor debuta în 2022: IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct și Innovation.

Potrivit lui Dumitru Nancu, director general Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), programul IMM Prod ar putea fi operațional de la 1 mai.

„Practic, el a fost publicat în Monitorul Oficial joi, noi am transmis celor 21 de bănci convențiile, așteptăm alocarea plafonului de la Ministerul de Finanțe și sperăm ca la 1 mai să avem programul operațional”, a precizat Dumitru Nancu.

Întrebat dacă beneficiarii IMM Prod vor trebui să se înscrie o platformă diferită, directorul FNGCIMM a spus că „am creat un site a schemei de ajutor IMM Invest și intră pe site-ul IMM Invest, deja aplicația este funcțională, accesează IMM Prod și doar trebuie să încarce acea declarație de IMM”.

Totodată, cele patru noi programe de finanțare nu intră în regula de cumul, conform lui Nancu.

De cealaltă parte, programul Innovation ar putea deveni operațional spre jumătatea lunii mai, spune Andreia Surcel de la Fondul Român de Contragarantare.

„Noi am redactat această schema, am trimis-o către Ministerul de Finanțe, este sub formă de draft, am înțeles că în această săptămână, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare Ministerul de Finanțe își va adăuga imputul pe acest draft și probabil că vom avea un ordin și o schema validă la finele săptămânii viitoare. După care urmează etapa de transmitere către Comisia Europeană și sperăm că va deveni operational spre jumătatea lunii mai acest program”, a spus ea.