Noi finanțări pentru startup-uri IT est-europene, dintr-un fond de 250 milioane dolari lansat de investitori ai UiPath și Payhawk

Startup-urile IT din Europa Centrală și de Est pot obține finanțări de capital de risc, în schimbul unui pachet de acțiuni minoritar, dintr-un nou fond de investiții, de 250 de milioane de dolari, lansat de firma de venture capital Bek Ventures.

Noul fond a atras capital de la finanțatori europeni în proporție de 60%, americani-20% și asiatici-20%: instituții financiare internaționale, companii de asigurări, fonduri, investitori corporativi, antreprenori cu experiență.

În mod normal, Bek Ventures își propune să investească dintr-un fond în aproximativ 20 de startup-uri de tehnologie, 90% dintre firme primind și un al doilea cec. Până în prezent, Bek a investit deja în 5 companii din noul său fond.

Firma de investiții pune accent pe startup-urile din „Europa Dinamică”, referindu-se astfel la regiunea Europei Centrale și de Est. Antreprenorii din această regiune „sunt muncitori, talentați din punct de vedere tehnic și ambițioși, cu un imperativ nenegociabil de extindere globală”, consideră Bek.

Bek Ventures reunește o parte din echipa Earlybird Digital East Fund, care a finanțat primul unicorn românesc, UiPath, și primul unicorn bulgar, Payhawk, printre altele. Earlybird Digital East Fund a fost lansat de un grup de 4 parteneri, printre care și românul Dan Lupu, cel care a descoperit UiPath.

Sub brandul german Earlybird activau mai multe fonduri de investiții:

Anul acesta o parte dintre membrii Digital East Fund s-au despărțit de Ealybird, lansând acest nou fond de 250 de milioane de dolari, sub un nou brand, Bek Ventures.

Dan Lupu a rămas alături de Earlybird, unde a preluat o poziție de venture partner, reprezentând echipa germană de investitori în Europa Centrală și de Est.

„Anul trecut, eu am luat decizia să nu continui cu foștii mei parteneri din Digital East Fund. Roland Manger, unul din fondatorii Earlybird, s-a retras și am considerat că nu mă mai regăsesc în structura care rămânea. Și, în același timp, înțeleg că ei au luat o decizie să se separe de Earlybird, ceea ce pentru mine a fost o mișcare pe care eu am perceput-o ca pe o oportunitate, pentru că până la urmă eu am investit sub brandul Earlybird în ultimii 12 ani. Și, în urma unor discuții avute cu echipa din vest, am decis să mă alătur lor, tocmai pentru a putea continua să fac alături de ei investiții în Europa de Est, ceea ce am făcut și până acum” - a explicat Dan Lupu, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.