Ministrul Finanțelor anunță schema de ajutor de stat IMM PLUS

Ministerul Finanțelor urmează să lanseze schema de ajutor de stat IMM PLUS, prin care firmele private românești vor putea avea acces la lichidități, a anunțat, vineri, ministrul Marcel Boloș.

„Avem în acest moment pe circuitul de avizare un proiect de OUG care are în vedere instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS. Este o măsură prin care sprijinim accesul la lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, dar ne vom concentra și pe încurajarea şi stimularea UAT-urilor care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor. Voi reveni cu mai multe detalii atunci când lansăm proiectul în consultare” - a scris Boloș pe Facebook.