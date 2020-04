Ministrul Finanțelor: Nu se mai înregistrează nimeni la IMM Invest cât timp nu merge site-ul

Horia Eugen Cristache

Parerea mea personala este ca nici o firma nu a reusit sa se inregistreze. Daca vreo firma s-a inregistrat, sunt firmele "lor" a smecherilor! Va rog frumos sa publicati un anunt pe site, in care cineva care s-a inregistrat sa poata sa vina sa spuna "da domne m-am inregistrat". Va spun eu ca nici o inregistrare nu putea sa treaca la atatea accesari cate spun ei ca au avut. Site-ul nu a fost deloc functional. Daca sunt cereri inregistrate in acest moment, sunt cele care s-au facut pe sub mana. Atentie ... este strict parerea mea personala. Voi cercetati si trageti singuri concluzia. Sa iasa 10 persoane din cele 150 in fata ... si sa zica cine sunt si daca au reusit acest lucru!