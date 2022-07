Ministrul Cadariu: Lansarea Start-Up Nation 2022 nu este afectată de sesizarea Curții Constituționale privind Legea de aprobare a OUG 10/2022

Lansarea sesiunii de înscrieri la programul Start-Up Nation 2022, programată pentru data de 19 iulie, ora 10.00, nu este afectată în niciun fel de sesizarea Curții Constituționale asupra Legii de aprobare a ordonanței de urgență 10/2022, care face referire și la SUN, a dat asigurări, marți, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu.

În urma unor zvonuri lansate pe Facebook, în rândul aplicanților la program, StartupCafe.ro i-a solicitat ministrului să ofere lămuriri oficiale privind eventualele efecte ale sesizării Curții Constituționale de către președintele Iohannis asupra legii menționate.



„Nu, nu are nicio legătură. Noi am făcut o modificare prin ordonanță de urgență, ordonanță care a ajuns în Parlament, apoi s-a adoptat legea de aprobare a ei, cu amendamente, și (legea) a ajuns la promulgare. Ulterior a fost sesizată Curtea Constituțională. Ordonanța are legătură cu anumite jaloane pe care ministerul trebuie să le îndeplinească prin Planul Național de Redresare și Reziliență și acel test IMM este unul dintre jaloane. În fond noi, prin acea propunere legislativă, nu am făcut altceva decât să aplicăm mot-a-mot PNRR. Nu are niciun efect asupra programului Start-Up Nation” - a spus ministrul Cadariu, chestionat de StartupCafe.ro.

Cum a pornit zvonul privind sesizarea CCR și SUN 3

Luni, 11 iulie, unele publicații au relatat că președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională privind neconstituționalitatea „Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii”.

Știrea s-a răspândit pe grupurile de Facebook antreprenoriale, apărând imediat și interpretări eronate, transmise zvonistic, potrivit crora acțiunea lui Iohannis ar conduce la suspendarea programului Start-Up Nation 2022. StartupCafe a analizat situația și a concluzionat că zvonul este fals.

Iată de ce:

Iohannis NU a atacat Ordonanța de urgență 10/2022 (pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii). Iohannis a atacat legea care aprobă, cu modificări, această ordonanță de urgență.

Astfel, legea nu se publică în Monitorul oficial și nu are efecte (cel puțin până la decizia CCR).

În aceste condiții, se aplică în continuare fără probleme Ordonanța de urgență 10/2022, care este publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 17 februarie 2022. Ca tehnică legislativă, ordonanțele de urgență sunt acte normative emise de Guvern, cu putere de lege, care își produc efectele după publicarea în Monitorul oficial și intrarea lor în Parlament, pentru dezbatere și aprobare (sau respingere).

Oricum OUG 10/2022 conține o referire marginală la Start-Up Nation, introducând schema pe lista programelor de sprijin pentru IMM derulate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Și înainte să existe această ordonanță, programul s-a derulat, prin edițiile 2017 și 2018, chiar dacă nu a fost introdus formal pe lista respectivă.

„La articolul 25^1, după litera k^2) se introduc două noi litere, literele k^3) și k^4), cu următorul cuprins: k^3) programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii «Start-up Nation - ROMÂNIA»;

k^4) programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19” - aceasta este prevederea din OUG 10/2022 care face referire la programul SUN.

Intrată în Parlament, OUG 10/2022 a fost aprobată de parlamentari, cu amendamente. Dar modificările făcute de parlamentari la această ordonanță de urgență nu se referă la programului Start-Up Nation, ci la altă prevedere a ordonanței, și anume la prevederea care introduce obligația efectuării testului IMM atunci când se elaborează diverse politici publice în domeniu.

Mai exact, parlamentarii au introdus prin legea lor de aprobare a OUG 10/2022, cu amendamente, o prevedere prin care propunerile legislative cu impact asupra IMM-urilor, inclusiv inițiativele legislative ale senatorilor și deputaților, să fie supuse analizei unui „Grup pentru evaluare a impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii”, un organism consultativ, fără personalitate juridică, sub coordonarea MAT.

De asemenea, legea parlamentarilor a mai impus ca inițiatorii actelor normative cu impact asupăra IMM să preia propunerile grupului respectiv sau, în cazul în care nu le preia, să justifice acest lucru.

În principiu, Iohannis reclamă faptul că „deputații și senatorii vor fi obligați să preia în propunerile lor legislative propunerile rezultate în urma consultărilor care au stat la baza întocmirii raportului privind aplicarea Testului IMM”, fapt care contravine Constituției.

„Considerăm că această soluție legislativă contravine regimului constituțional al mandatului reprezentativ al deputaților și senatorilor, astfel cum este acesta stabilit în art. 69 din Constituție, întrucât impune preluarea de către deputați și senatori, atunci când inițiază o propunere legislativă, a unor soluții prestabilite” - susține președintele în sesizarea CCR.

De asemenea, el reclamă faptul că modificările introduse de parlamentari nu sunt suficient de clare.

Recapitulăm: legea parlamentarilor conține doar două modificări la OUG 10/2022, iar acelea nu se referă deloc la programul Start-Up Nation. Acțiunea lui Iohannis împotriva legii parlamentarilor se referă, evident, la modificările făcute de ei, care nu au legătură cu Start-Up Nation.

Tot fără legătură cu programul SUN, se observă că practic parlamentarii, prin amendamentele adoptate de ei, și-au restrâns propriile puteri legislative în domeniul IMM, iar acum Iohannis nu e de acord și cere Curții Constituționale să constate că puterea de legiferare a Parlamentului, așa cum e prevăzută în Constituție, nu poate fi condiționată de un grup consultativ de la un minister.