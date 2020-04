SURE: Împrumuturi UE de 100 miliarde Euro pentru statele membre, să asigure ajutor pentru PFA, fermieri și salariați din privat

Statele UE, inclusiv România, vor putea obșine împrumuturi europene garantate, pentru susținerea afacerilor din mediul privat și a locurilor de muncă, prin noul mecanism SURE, în valoare totalî de 100 de miliarde de euro, propus joi de Comisia Europeană.

Potrivit CE, mecanismul SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) va asigura împrumuturi în condiții avantajoase de la nivelul Uniunii Europene către statele membre, în contextul efectelor economice ale pandemiei de coronavirus COVID-19.

Aceste credite vor ajuta statele UE să abordeze creșteri bruște de costuri, pentru a menține jocurile de pe piață. Mai exact vor acoperi costurile pentru schemele de creare de locuri de muncă pe termen scurt și alte măsuri similare privind persoanele cu activități independente și liber-profesioniștii (self-employment), cum sunt persoanele fizice autorizate (PFA) care nu pot lucra în perioada aceasta.

De asemenea, scheme de locuri de muncă sunt instrumente create de statele membre pentru a ajuta, la nivel național, firmele aflate în dificultate să reducă temporar timpul de muncă, statul plătind angajaților orele nelucrate.

Prin acest mecanism, statele UE vor putea acorda finanțări și fermierilor.

Creditele acordate de UE statelor membre vor puteafi garantate voluntar de aceste țări. În acest moment, este nevoie de un nivel de garantare a minimum 25% din valoarea de 100 de miliarde de euro a creditelor.

Pentru a accesa facilitatea SURE, statele UE vor trebui să solicite acest lucru la Comisia Europeană.

Mecanismul SURE propus de Comisia Europeană are nevoie să fie aprobat de statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene.