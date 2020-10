Un grup de antreprenori din Polonia lansează în România un accelerator de investiții pentrupentru studiourile independente de jocuri

Movie Games, producător polonez de jocuri video și INC, companie de consultanță în investiții și piețe de capital, lansează în România Mill Games – un accelerator pentru studiourile independente de jocuri video. Ce finanţări pot obţine dezvoltatorii români.

Antreprenorii români din industria de gaming vor avea acces la finanțare de până la milion de dolari pentru fiecare joc, dar și la know-how, resurse internaționale și susținere operațională pentru lansarea jocurilor în versiuni pentru desktop și mobil pe piețele globale. În primii doi ani, Mill Games va investi în cel puțin 10 studiouri românești de jocuri video.

„Industria de gaming din România ne amintește de piața poloneză de acum câțiva ani, când aveam doar câteva companii majore de dezvoltare a jocurilor și doar câteva studiouri independente. Sute de dezvoltatori de jocuri video extrem de talentați nu-și permiteau să își deschidă un studio funcțional și nu știau unde să găsească potențiali investitori. Astăzi, cu aproape 50 de companii de gaming listate la Bursa din Varșovia și un portofoliu vast de proiecte independente publicate, Polonia ocupă o poziție importantă în industria globală de profil. Credem că România are cel puțin același potențial și ne propunem să ajutăm creatorii locali să dezvolte jocuri de ultimă generație care să ajungă în portofoliul jucătorilor de profil de renume, din întreaga lume”, a declarat Mateusz Wcześniak, CEO Movie Games, acționar Mill Games.

Compania își propune să susțină dezvoltatorii români de jocuri video dintr-o dublă perspectivă, aceea de accelerator și cea de angel investor, în același timp, indiferent de stadiul de dezvoltare al acestora. Astfel, Mill Games e deschis colaborărilor cu business-uri mature, startup-uri, simpli inițiatori ai unei idei de jocuri și chiar și cu studiourile care sunt în căutarea noilor proiecte. Colaborarea cu studiourile partenere le va asigura acestora din urma servicii precum quality assurance, relații publice, marketing, precum și gestionarea comunității pentru jocurile nou create.

Acceleratorul va pune la dispoziție, de asemenea, servicii de dezvoltare a afacerilor, inclusiv asistență juridică, dar și asistență în procesele de identificare a proiectelor noi și a finanțării suplimentare, mai anunţă reprezentanţii acceleratorului.

În ce privește tipul investiției, Mill Games va investi fie în titluri individuale, fie în studiouri independente, iar proiectele finanțate sau cofinanțate vor fi lansate sub marca Movie Games.

Înființat în 2016 în Polonia, Movie Games a lansat titluri precum „Drug Dealer Simulator” - numărul 1 mondial pe platforma Steam și jocurile apreciate de critici „Lust for Darkness” și „Lust from Beyond”, care au câștigat rapid adepți și recunoaștere internațională. De asemenea, împreună cu filialele sale, compania a stabilit o serie de colaborări proeminente cu Discovery, Inc și renumitul jucător de fotbal Robert Lewandowski.

Obiectivul principal al acestui joint-venture este de a dezvolta studiouri românești de gaming care să poată fi listate fie la Bursa de Valori București fie la cea din Varșovia, cu sprijinul companiei poloneze INC, care va facilita procesele de listare pe ambele piețe.

„Sectorul IT&C fiind subreprezentat pe piața de capital din România. În Polonia, spre exemplu, 49 de companii de gaming erau deja listate la Bursa de Valori în luna septembrie 2020, cu o capitalizare totală de piață de 11,6 miliarde de euro, în timp ce, România nu are, în prezent, niciun studio de jocuri listat la Bursa de Valori București. Suntem activi pe piața de capital din România din 2014 și am admirat mereu antreprenorii români din tehnologie. Am avut o colaborare extrem de reușită cu Bittnet iar acum suntem pregătiți să colaborăm cu antreprenori locali din sectorul de game development”, a declarat Paweł Śliwiński, Președinte Consiliu de Administrație INC.

În 2015, INC a investit în compania românească de IT Bittnet, pe care a listat-o ​​ulterior pe piața AeRO a Bursei de Valori București. În iunie 2020, s-a transferat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și este astăzi o companie de referință pe piața de capital din România. Pe de altă parte, INC a înființat și listat, ulterior, pe AeRO un fond de venture capital, Carpathia Capital, specializat în investiții în companii mici și mijlocii dinamice din regiunea Europei centrale și de est.

Potrivit Asociației Române a Dezvoltatorilor de Jocuri (RGDA), în 2018, industria românească a jocurilor video era formată din 103 studiouri, cu peste 6.000 de angajați. 67% din aceste studiouri aveau sub 10 angajați, în timp ce primele cinci companii românești de gaming au acumulat aproximativ 80% din veniturile totale ale industriei. Conform celui mai recent studiu RGDA, 74% dintre companiile din industria de game development se concentrează pe dezvoltarea jocurilor. Începând din 2018, doar 16% din studiourile românești au accesat finanțare externă, în principal de la investitori de tip angel investor și publisher. Numai în 2018, șase studiouri românești au reușit să atragă 2,5 milioane de dolari pentru dezvoltare de la investitori locali sau internaționali și de la fonduri de venture capital. Prin prezența sa pe piața românească, Mill Games urmărește să contribuie la accelerarea dezvoltării, precum și la promovarea investițiilor în sectorul local al jocurilor video.