Înscrieri online: 150.000 Euro, premii la un concurs de idei pentru reducerea poluării cauzate de industria modei

Antreprenori, studenți, inovatori și designeri din Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor putea câștiga unu dintre cele 3 premii a câte 50.000 de euro puse la bătaie la un concurs de idei de afaceri pentru reducerea poluării cauzate de industria modei, a anunțat, luni, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

La ediția 2020 a European Social Innovation Competition se fac înscrieri online, AICI, până pe 4 martie, ora 12.00, ora Bruxelles-ului (CET). Potențialii aplicanți au nevoie să-și creeze un cont pe site.

Pot partricipa la competiție aplicanți din cele 28 de state UE, printre care și România, precum și din cele 16 țări non-UE asociate în programul Orizont 2020, printre care și Republica Moldova.

Concursul din acest an are tema Reimagine Fashion și va premia cele mai bune idei aflate în stadiu incipient, pentru a reduce impactul negativ pe care industria modei îl are asupra naturii.

Se caută soluții pentru dezvoltarea de noi produse, servicii, procese și modele de afaceri inovatoare, care urmăresc schimbarea comportamentelor consumatorilor de fashion, într-un mod sustenabil. Reciclarea hainelor vechi sau a materialelor, comportamentele de consum, procesele de producție sunt câteva dintre temele care ar putea fi abordate.

Pe 4 mai 2020 vor fi selectați 30 de semifinaliști care vor beneficia de un stagiu de mentorat în Olanda, în iunie 2020.

Până pe 20 august 2020, cei 30 de semifinaliști vor depune planurile detaliate, iar în septembrie vor fi anunțați finaliștii.

Un juriu va selecta 3 idei câștigătoare în noiembrie 2020, fiecare dintre acestea primind un premiu de 50.000 de euro.