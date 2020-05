IMM Invest în prima săptămână: Cum se pot rezolva anumite probleme. Portretul-robot al firmei cu șanse mari la finanțare

Sfaturi la IMM Invest

- Firme nu a fost găsită în baza de date, la înscrierea în IMM Invest. „Am avut o situație, o firmă cu vechime, care nu a fost identificată în baza de date, după CUI și numărul de înregistrare de la ONRC. Nu a existat o soluție mai bună decât o corespondență cu autoritatea, adică imminvest@fngcimm.ro și trebuie așteptată soluția,a dică să găsească, să identifice manual firma”.

- Coduri CAEN din baza ONRC. „Tot în legătură cu corelarea cu această bază de dată s-a produs o altă problemă frecventă: cu codurile CAEN. Lista codurilor CAEN care se pot selecta atât pentru activitatea principală cât și pentru codul CAEN aferent finanțării s-a selectat dintr-o listă care nu a cuprins toate codurile CAEN, ci doar cele care figurează în bazele de date ONRC. Și aici prima problemă a fost că au fost și câteva gafe tehnice. Adică am avut constatatorul în față, am văzut că sunt atorizate codurile CAEN și totuși nu au apărut în listă”.

- Codurile CAEN în caz de reprofilare a frmei. „Dar problema mai mare, de principiu, este că normele de aplicare nu au prevăzut necesitatea autorizării codurilor CAEN. De exemplu, la creditele de investiții, foarte multe firme solicită acum creditul pentru o reprofilare, pentru demararea unor noi activități. Pe baza legislației în vigoare trebuie să autorizezi un cod CAEN până la demararea propriu-zisă a activității, nu în momentul în care găsești finanțarea pentru ea. Și chiar dacă în lista de întrebări frecvente și în răspunsurile acordate și pentru StartupCafe a figurat clar că codurile CAEN nu se găsesc pentru că nu sunt autorizate, aici avem o problemă de principiu - conform normelor nici nu ar fi trebuit să fie autorizate”.

„Ca sfat, dacă cineva se află într-o astfel de situație, s-a văzut că FNGCIMM nu face nicio verificare a activității, deci dosarele la nivelul înregistrării online sunt aprobate și, pe baza normelor metodologice, înregistrarea online, și după ce a fost transmisă la bancă ca aprobată de principiu, poate fi modificată în cazuri justificate. Am trimis deja o sesizare la FNGCIMM și sperăm că se va găsi o soluție practică și utilă și simplă pentru toată lumea ca codurile CAEN să fie cele corecte și să fie schimbate deja în etapa în care dosarul se află la bănci”.

- Nu ai primit confirmarea de cont de user pe mailul de Yahoo sau Freemail.hu. „Motivația tehnică la mailuri, din partea lui Yahoo, pe care am primit-o odată, acum câțiva ani, este că atunci când primește peste o anumtă cantitate de e-mailuri într-o anumită perioadă, declanșează intern o procedură de investigare, să vadă dacă este sau nu spam. La Yahoo durează foarte mult procedura internă și până își dau seama că acele amiluri nu trebuie blocate, trec și săptămâni. La Google acest proces funcționează mult mai bine la Gmail. De regulă nu am avut probleme nici cu adresele de mail de firmă, private. Am făcut și noi alte adrese de mail pentru clienții noștri, pe Gmail, unde validalea contului vine instant”.

„La înregistrarea contului nu se solicită date de firmă, deci nu există situații în care te-ai înregistrat cu o adresă de Yahoo și firma ta este blocată. Nu. Pur și simplu se trece o adresă de mail, care devine utilizatorul, o parolă și, dacă nu s-a trimis validarea, faceți liniștiți alte conturi pentru că datele firmei nu sunt corelate încă. Datele firmei se introduc după ce ați accesat contul”.

- Cod CAEN principal vs. coduri secundare. Se poate aplica cu unul dintre codurile CAEN secundare? Dacă nu dece, având în vedere că schimbarea codului CAEN principal poate dura foarte mult? „În principiu, aplicația a permis și coduri CAEN secundare, dar le-a afișat pe listă destul de arbitrar, în unele cazuri au apprut toate codurile CAEN ale firmei - și cel principal, și cele secundare - în alte cazuri se afișau doar o parte din codurile CAEN. Autorizarea și inroducerea codurilor CAEN nu au fost prevpzute în norme, deci pe baza normelor nu au fost o exigență a autorității. Și să nu uităm că normele prevăd posibilitatea modificării înregistrării online. Legat de codurile CAEN nu o să există o soluție rapidă. Corelarea asta a bazelor de date este în rădăcinile aplicației. Dacă cineva nu-și găsește codul CAEN sfatul meu este să se înregistreze cu codul CAEN principal, chiar dacă nu e cel dorit pentru finanțare, și ulterior pe baza normelor de aplicare, să solicite modifcarea manuală a înregistrării online”.

„Un credit IMM Invest poate fi o asigurare de cashflow pentru această perioadă. Dacă peste un an, o firmă consideră că nu mai are nevoie și după expirarea perioadei de subvenție, are posibilitatea rambursării anticipate a creditului fără comisioane”.

- Semnătura electronică. „Aplicația nu acceptă formatul Word. Nu salvați în Word. Dacă semnați electronic și fișierul rămâne Word, aplicația nu acceptă acest format de document. Acceptă doar PDF. Și atunci, soluția este ca declarația IMM, de exemplu, care este ca fișier editabil Word, trebuie completată, apoi salvată ca PDF și ca PDF trebuie semnată digital. Și atunci este acceptată fără probleme de aplicație, pot să confirm personal”. Merge și varainta semnării olograf: se completează, se scoate la imprimantă, se semnează cu pixul, se scanează și se trimite.

- Firme legate. „La obiectul de activitate nu se analizează doar să fie același cod CAEN. Dacă sunt pe piețe similare, adiacente și atunci vorbim de activități complementare și atunci se formează legătura, și la nivelul persoanelor fizice. Mai trebuie verificat și dacă persoanele fizice-asociați au și calitatea de administratori în alte firme. Și așa se poate forma legătura, pentru că au putere de decizie în acele firme.

„Legislația întreprinderilor legate și partenere este complicată. Comisia Europeană are un ghid pentru aceste legături, care nu are putere de lege. Și personalul FNGCIMM are ceva bătăi de cap cu aceste declarații, neavând multă experiență în zona încadrării IMM. În principiu, dacă există cazuri ciudate, cu multe persona efizice, atunci un consultant poate să vă ajute să argumentați bine la FNGCIMM, pentru că noi, de regulă, punem note explicative după sau înainte de declarația pe proprie răspundere, dacă este un caz mai atipic. De ce este important în unele cazuri să explicăm de ce suntem întreprindere mică sau mijlocie? Pentru că, dacă arbitrar suntem considerați greșit într-o ăncadrare mai mică, de tip mică sau micro, atunci implicit și plafonul la care aveam acces se reduce. Microîntreprinderile au acces doar la 500.000 de lei, firmele mici au acces la 1 milion de lei. Dacă o legătură pe care noi o considerăm justificată se respinge la FNGCIMM, putem să ne trezim cu 1 milion de lei redus automat la 500.000 de lei”. (Sau invers dacă ieși din plafonul de întreprindere mijlocie și te duci la firmă mare, nu mai ești eligibil deloc).

„Înregistrarea online are un singur obiectiv: de a te verifica dacă ești IMM și dacă ești eligibil de principiu. Această sarcină a fost preluată de FNGCIMM de la băncile comerciale. Se dă o declarație pe proprie răspundere, pentru că nu are nimeni timp de investigații, nici cei de la FNGCIMM n-or să facp verifiări în toate bazele naționale și internaționale să vadă dacă aplicanții au și alte firme. Deci dacă considerați că nu ați declarat corect pe baza informațiilor aflate ulterior, e un motiv de anunțare a FNGCIMM. Aveți 2 posibilotăți: Ori anunțați FNGCIMM ca și caz temeinic de modificare a înregistrării online. Sau, dacă vă încadrați ca IMM în continuare (după ce ați aflat noile informații - n.r.), adică nu depășiți pragurile de întreprindere mijlocie și nu deveniți companie mare, puteți pur și simplu să faceți o reînregistrare. Vă logați în cont , vă duceți la Solicitări IMM și faceți o solicitate online nouă. Statusul „transmis la bancă” se schimbă înapoi în „dosar preluat”, veți parcurge aceeași etapă de verificare, se va reverifica aplicația și o să reintrați la bănci. Asta ar fi o soluție mult mai directă și mai rapidă”.

- Comunicarea cu evaluatorii. „Platforma IMM Invest nu are nicio posibilitate de comunicare cu evaluatorii. Și atunci singura posibilitate de comunicare este de a adăuga note explicative sau comentarii la unul dintre fișierele completate. Ca să putem introduce undeva argumentele noastre, noi le introducem prin notele explicative semnate de clienți în declarația IMM”.

- De ce e bine să aplici cât mai repede. „S-a anunat cu o nuanță greșită că nu este un program de tipul primul-venit-primul servit. Eu cred că definiția corectă ar fi că închiderea aplicației online nu este pe baza principiului primul venit-primul servit. Dar dacă ne uităm ce înseamnă primul venit - primul servit, atunci este un program clasic, care respectă această regulă. Ordinea de evaluare în mare parte respectp ordinea înregistrării online. Dacă te-ai înregistrat mai repede, mai repede vei fi trimis la bancă. Băncile chiar dacă au sucursale multe și personal suficient, cu siguranță or să aibă după o anumită perioadă, cred că după primele săptămâni, capacitatea limitată la nivel de analiză.

Cine a depus mai repde o să aibă dosarul analizat mai repede și o să aibă șanse să primească finanțarea mult dorită mai repede. Dacă luăm în considerare această definiție, eu cred că respectă perfect ce înțeleg eu prin primul venit- primul servit - ai venit repede, poți să iei credit mai repede. Dar nu înseamnă că e gen Startup Nation, că, dacă nu ai depus, se închide aplicația. Nu vorbim de un concurs de clicuri sau pe secunde, dar cei care s-au înregistrat în primele zile or să aibă dosarul evaluat mai repde de către bănci decât cei care s-au înregistrat mai târziu”.

„Subvenția la dobândă este cu o dată fixă, până la sfârșitul acestui an. Și contează când ți se aprobă dosarul. Merită să te înregistrezi și azi și mâine și peste o lună, dar cei care au fost deciși și au acționat vor fi avantajați”.

- Cum schimbi banca, dacă te-a respins. „Dacă ești respins de bancă, acordul de principiu de la FNGCIMM îți rămâne, poți să modifici înregistrarea online și poți să mergi la următoarea bancă cu care vrei să reîncerci analiza dosarului”.

- Cum arată o firmă cu șanse la finanțare. „O firmă este bancabilă sau are mult mai multe șanse să obțină finanțare dacă gradul de îndatorare nu este ridicat. Dacă cineva are deja credit, o linie de credit tot pentru capital de lucru și dacă acel raport între activele totale și datoriile existente nu este sănătos, are șanse destul de mici să mai contracteze un credit. În schimb, cei care nu sunt înadtorați ca firmă și care au avut situații financiare stabile - ca profit din exploatare în anul 2019 - au șanse maxime. Acum multe firme au probleme, în ultimele 2 luni, probleme de cashflow. Sunt convins că băncile or să fie mai permisive la nivelul veniturilor și la nivelul statusului actual, din ultimele 2 luni, martie și aprilie. La nivelul anului 2019, trebuie să fie o firmă sănătoasă. Această finanțare este acordată firmelor sănătoase care pot să aibă probleme în prezent. Dacă ai avut deja probleme mari, ai avut un grad de îndatorare mare deja la nivelul exercițiului financiar 2019, chiar dacă teoretic ești eligibil, practic șansele sunt relativ mici”.

- Marele avantaj la IMM Invest. „Creditele sunt garantate până la 90% de stat. Partea de garantare poate să decidă clar, să facă diferența între un IMM bancabil sau nebancabil. Majoritatea IMM-urilor nu posedă active, rezerve sau nu au rezultate atât de bune în situațiile financiare încât să poată să acopere 100% cu garanții creditul solicitat. O garantare de stat de 90% în majoritatea cazurilor înseamnă că poți să devii bancabil. Nu ai avut nicio șansă până acum și datorită programului IMM Invest poți să devii bancabil”.