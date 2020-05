IMM Invest: Peste 20.000 de firme trimise deja la bănci, pentru credite (FNGCIMM)

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a anunțat luni că a terminat deja de prelucrat aproape toate cererile de înscriere în programul IMM Invest România înregistrate până pe 4 mai, un număr de 20.139 de solicitări din partea firmelor fiind trimise deja la băncile partenere, spre a fi analizate pentru creditare.

Pentru 26.000 de cereri mai sunt necesare clarificări de la solicitanți, a menționat FNGCIMM.

Aplicatia programului IMM Invest va ramane deschisă pana pe 31 decembrie 2020, având un plafon alocat de 15 miliarde de lei pentru garanții la credite.

(Luni, 4 mai, de la ora 19.00, pe pagina de Facebook StartupCafe.ro vom discuta despre principalele probleme întâmpinate de antreprenori la IMM Invest România. Invitat: Peter Imecs-Nagy, consultant)

FNGCIMM a prelucrat toate Cererile de inscriere in programul IMM INVEST ROMANIA, inregistrate pana la data de 04.05.2020. Un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare.

In mini-vacanta de 1 Mai, echipa FNGCIMM a procesat toate cererile inscrise in programul IMM Invest pana la data de 03.05.2020. In urma unei mobilizari fara precedent, in care au fost implicati toti angajatii FNGCIMM, au fost analizate 47.896 cereri formulate de un nr. de 37.089 IMM-uri înregistrate în aplicatia www.imminvest.ro, iar un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare.

Au fost primite mii de mesaje de la IMM–uri care au solicitat suportul echipei de consiliere pentru a afla modalitatea de accesare a programului si s-au cerut clarificari sau sprijin in depasirea unor dificultati aparute in procesul de inscriere. Ne-am straduit sa raspundem in timpul cel mai scurt si sa oferim servicii de consiliere si asistenta permanenta. Activitatea extrem de intensa si sustinuta din ultimele sase zile, ne-a permis sa respectam promisiunea facuta fiecarui IMM, ca in termen de maxim 72 de ore, sa realizam analiza de eligibilitate a oricarei solicitari.

“Suntem convinsi ca determinarea si implicarea cu care Guvernul României a demarat programul IMM INVEST, daruirea colegilor mei, creativitatea si operativitatea cu care am gasit solutii pentru a asigura un grad cat mai mare de accesibilitate si o implementare cat mai rapida a programului, ii vor anima in egala masura pe beneficiarii nostri si pe partenerii bancari. Proiectele finantate prin cea mai amplă și complexă schemă de creditare, garantare și ajutor de stat destinată IMM-urilor implementată vreodată în România, fie din fonduri Guvernamentale sau Europene, va genera un efect semnificativ in economie prin infuzia imediata de lichiditate in ecosistemul de afaceri si foarte important, va consolida relatia de parteneriat intre antreprenori - FNGCIMM si finantatori, iar creditarea garantata va devini, speram, o modalitate fireasca de dezvoltare a companiilor in mediul de afaceri romanesc.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Din cele 53.190 de cereri introduse in aplicatie de la demararea programului IMM INVEST ROMANIA, au fost analizate un numar de 47.896 cereri (reprezentand 90% din total cereri), formulate de un nr. de 37.089 IMM-uri înregistrate în aplicatia www.imminvest.ro, un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise la banca (43,56%), pentru un numar de aproximativ 26.000 de cereri au fost necesare clarificari, iar un numar de 49 de solicitari au fost respinse, motivul fiind ca nu indeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului. Un numar de 4.519 de cereri (8,7%) urmeaza sa fie luate in analiza.

Reamintim ca aplicatia programului IMM INVEST ROMANIA va ramane deschisa pana 31.12.2020, avand un plafon alocat de 15 miliarde de lei.

Invitam potentialii beneficiari sa consulte Ghidul de completare a cererii online si sa vizualizeze MODELELE DE COMPLETARE A DIFERITELOR TIPURI DE DECLARATII IMM, inainte sa demareze procedura de inscriere. Acestea sunt .postate alaturat listei de INTREBARI FRECVENTE, publicate pe site-ul www.fngcimm.ro si pe pagina de Facebook a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Pentru intrebari sau semnalarea eventualelor dificultati intampinate in procesul de inscriere in aplicatie, va rugam sa ne scrieti pe adresa de email imminvest@fngcimm.ro si, in cel mai scurt timp, colegii nostri va vor raspunde sau vor remedia problema pe care ati identificat-o.