Cum vede un antreprenor utilitatea IMM Invest: parașută de rezervă pentru capitalul de lucru

IMM Invest, programul de garantare a creditelor lansat în starea de urgență poate fi privit ca o soluție alternativă pentru asigurarea capitalului de lucru, după cum spune antreprenorul Karoly Nagy, fondatorul unei companii de furnizare a echipamentelor electrice.

În dialogul video #deladistanta cu Dan Popa, antreprenorul explică ce scăderi a adus criza COVID-19 pentru afacerile sale, cum și-a organizat reacția la situația de criză și ce părere are despre măsurile economice luate de autorități pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul IMM Invest: Plafonul total al garanţiilor a fost dublat la 30 miliarde lei

01:00 Piata de electrice in 2019 ar fi caracterizata de stabilitate. Piata a fost in crestere in 2018, usor peste 20%.

02:00 In 2019 cresterea a incetinit, investitorii au fost prudenti in a da drumul la investitii mari. Zona de birouri si comercial a stagnat, rezidentialul a crescut.

03:00 Datorita comertului online, cereri de data center au avut un impact pozitiv, am avut o crestere de 10% si in 2019

In 2020, desi ne-am pregatit atent, am lucrat cu echipa de management, am reformulat viziunea noastra si competentele principale, am facut aliante.

Cerere mare la masini de ambalat pentru industria alimentara

04:00 Pe fondul acestor chestiuni, anul 2020 a inceput foarte bine. O crestere de aproape 30%. Din 23 martie, data de la care am inceput sa fim afectati, lucrurile au incetinit.

05:00 Ultima saptamana din martie ne-a anulat toata cresterea din luna martie. Aprilie a avut o scadere de 25% fata de anul precedent, fata de planurile noastre 40%. Luna mai a fost o usoara revenire, 35% sub planul pe care ni l-am facut.

06:00 Au fost mai multi factori care au dus la aceasta situatie. Partea buna e ca proiectele incepute nu s-au oprit. Am avut un pipeline frumos si continua sa mearga. Segmentul cel mai putin afectat este tocmai piata de proiecte. Zona cu scadere a fost mai ales in luna aprilie, zona de consumatori unde cifra noastra e legata de consum.

07:00 Suntem furnizori la retelele mari de bricolaj. Scaderea de clienti, reducerea orarului si grija fata de stocuri ne-a facut sa avem o perioada de 2-3 saptamani fara comenzi.

Zona industriala a incetinit mult in aprilie, apoi a inceput un restart destul de puternic. Avem un partener puternic, masini de ambalat pentru industria alimentara, unde cererile au explodat

08:00 Vedem ca oamenii nu s-au oprit, toata lumea continua sa lucreze, depozitele si magazinele sunt deschise. In luna mai e o usoara revenire.

-In 2019 problemele erau lipsa de oameni, incertitudinile fiscale

Costurile operationale mai erau o problema in 2019

09:00 Astazi grija cea mai mare e legata de sanatate. Aici avem o prima si importanta amenintare. A doua provocare este adaptarea la noua conjunctura. Este expresia de "noul normal".

10:00 Suntem o organizatie medie, totusi 125 oameni este suficient de mare cat sa aiba o inertie. Rezistenta la schimbare poate fi o amenintare.

Inertia este de a inventa repede solutii noi, de canale noi de desfacere. Vreau sa-mi exprim extrema mandrie fata de echipa mea, care s-a adaptat repede in ciuda marimii echipei.

Munca de acasă poate fi obositoare

11:00 Adaptarea la munca de acasa a mers relativ bine. Sanatatea psihica a echipei este o alta preocupare. Munca de acasa este extrem de obositoare pentru multi.

Apoi toate vestile din media si incertitudinea pentru ziua de maine sunt o amenintare. O ultima idee: suntem norocosi ca suntem afectati doar in aceasta masura.

12:00 Fata de activitati care au fost inchise prin ordonante militare, noi suntem intr-o situatie extrem de favorabila. Totusi sunt efecte secundare nefavorabile. Progresul si inovatia au 2 elemente motivationale puternice: pasiunea si durerea.

13:00 Daca durerea ar fi mai mare un pic prin lovirea de criza, atunci capacitatea de a naste mai multe inovatii ar fi mai mare. Rolul meu e sa creem un loc de durere si pasiune pentru acest factor de inovatie si schimbare. Mi-am dat seama ca am multe rezerve pentru comunicare, am crescut numarul oamenilor cu care comunic.

14:00 Sunt multe schimburi de idei, am format echipe de proiecte care lucreaza foarte eficient in mediul online, adoptam noi metode de lucru din zona de software management (agile)

15:00 Una din principalele griji a fost legata de creante, avem 98% din desfacerea noastra cu termene de plata relativ lungi. Am luat masuri de inventariere, de comunicare cu partenerii, sa fim anuntati daca vor exista blocaje de plata.

16:00 E important sa conservam capitalul. Am discutat de scenarii cu scadere de 50% a incasarilor, din fericire stam mai bine de atat. Banii au circulat.

17:00 Avem 75% din creante platite la termen, pentru restul comunicam cu partenerii. Sigur, trebuie sa platim furnizorii si echipa si noi, ne-am respectat obligatiile la zi. Am comunicat ca e posibil sa apara eventuale intarzieri si ca vor fi primii care vor sti.

18:00 Banca e al treilea element din ecuatie, am inceput discutii cu banca din martie ca sa fim siguri ca avem sprijin. Am convenit amanarea la anumite rate, din prudenta. Azi cashflow-ul e sanatos. Sunt semne de ingrijorare pentru viitor, dar suntem bine si stabili.

”Credeam că e o situație umflată”

19:00 Pana in data de 10 martie credeam ca e o situatie umflata si ca nu are cum sa ne afecteze serios. In 12 martie insa am intrerupt concediul si am revenit de urgenta la Cluj cu ultimele zboruri.

20:00 Pe de alta parte avem parteneri din China cu care am inceput o comunicare intensa si mi-am dat seama ca se va intampla si la noi. Apoi avem un partener spaniol, de unde am putut vedea viitorul.

Am instituit o metoda noua de sedinte zilnice cu echipa de management, toate informatiile sunt publice - le poate accesa orice coleg.

21:00 De la 1 aprilie am aplicat o metoda de reducere a orelor de lucru si pentru asta am avut o discutie personala cu fiecare membru de echipa. Este o mandrie ca am primit acceptul fiecarui coleg si astazi lucram cu 6 ore pe zi, reducand remuneratia la 80% din ce era inainte.

22:00 Este o situatie acceptata, mergem inainte si asteptam sa revenim la normal. Pentru antreprenorul tanar, sfatul ar fi sa nu intre in panica. Panica nu ajuta. Datorita economiei in dezvoltare a tarii noastre am trecut prin foarte multe crize.

23:00 In anii 90 a fost criza de finantare, apoi criza de valuta, apoi criza de resurse (utilitare, autoturisme) etc. Este o criza din care putem invata. Nici nu este bine sa fie prea relaxati, trebuie analizate datele cat mai frecvent posibil.

24:00 Datele de piata sunt cele care trebuie sa ne ajute sa luam decizii. Apoi n-ar trebui sa ia decizii strategice pe baza de comportament de criza. E ca si cum as spune ca in august va fi foarte cald, pentru ca intr-o dupa amiaza din aprilie a iesit soarele.

25:00 Sunt intrebari la care nu putem raspunde. Trebuie sa ne uitam la certitudini: rata de mortalitate e mare, dar pe termen lung vom pierde relativ putini oameni. Omenirea sta foarte bine in privinta resurselor medicale si de cercetare. Nevoile de consum si de socializare nu se vor schimba. Infrastructura nu dispare. Cererea si oferta vor guverna viata de business si de aici incolo.

26:00 Capitalul se va comporta la fel ca si pana acum, va urma calea prin care sa faca profit. Poate vor fi schimbati niste lideri economici. Diferite industrii se vor dezvolta in mod diferit, e important de analizat in ce segment lucram si in care nu.

27:00 In aceste vremuri resursele devin si mai importante decat pana acum. In anii de crestere poate ne-am rasfatat si am putut face risipa de energie pe piete unde nu avem diferentiatoare. De azi nu mai putem sa ne permitem asta. Apoi viteza este relativa, viteza de adaptare determina succesul unei afaceri.

Cum triezi clientii în momente de criză

28:00 -Un prim criteriu trebuie sa fie: care sunt acei jucatori in care am investit resurse fara rezultate. Apoi trebuie vazut care sunt segmentele lovite, resursele investite in segmente care merg prost vor aduce si mai putine rezultate

29:00 Putem sa ne adaptam la cererile clientilor (viteza de reactie si pret), cu prioritizarea conturilor performante.

30:00 Am plecat in 7 martie in concediu, ulterior afland ca e o zona de risc mare. Stirile venind cu frecventa mare si zborurile fiind anulate, am venit repede acasa.

31:00 Au fost colegi care nu au vrut sa mai vina la firma din cauza panicii, am instituit lucru la distanta. Apoi am trecut la actiune. Nu m-am simtit panicat, ci doar un pic speriat.

Nu eram sigur ca o sa am zbor cu care sa ajung acasa. Nu stiam daca raman blocat in Elvetia, dar era grija de cei ramasi acasa, in special parintii care sunt in categoria de risc.

32:00 Am petrecut 14 zile in izolare, baiatul meu s-a intors de la studii din UK. A fost greu, abia am asteptat sa ies din casa.

Primele masuri au fost implementate din 9 martie si din 16 martie am inceput sa ne adaptam complet la situatie, cu distantare, program redus, echipe reduse.

33:00 Unde sunt doar 2 colegi stapani pe anumite fluxuri, ei nu se vor intalni. Am aprovizionat stocuri de dezinfectant..

Pandemia ne-a schimbat strategia de business, adaptam de la o zi la alta sau de la o saptamana la alta.

34:00 In 16 martie am inghetat toate angajarile pe posturile deschise. Peste nici 3 saptamani am deschis 2 din ele. Astazi angajam pozitii care au stat multe luni de zile neocupate si la costuri bune.

Cum se vede pachetul de sprijin guvernamental

35:00 - E o intrebare complexa si vreau sa spun ca nu ii invidiez pe guvernanti. Sa iei decizii de genul asta si cu o vistierie goala, in an electoral, este foarte greu.

36:00 Autoritatile din Romania au luat masuri bune pe zona sanitara. Pe zona economica s-a intarziat un pic, masurile sunt relativ bune. O masura de munca part time, kurzarbeit, ar putea sa ajute antreprenorii care nu pot sa lucreze la capacitate completa. As fi vazut cu mare interes masuri de motivare pentru a plati catre bugetul de stat

37:00 Asta poate duce la incasari mici la buget.

Am aplicat la IMMinvest pentru a avea o parasuta de rezerva pentru capitalul de lucru. Daca scad creantele sa nu avem problema acoperirii cu garantia liniei. Au fost multe provocari cu IMM Invest.

38:00 Dar acum e relativ ok, suntem in discutie cu banca si suntem pe o linie dreapta. Totusi IMMinvest e o solutie pentru companiile bancabile, cele care prezinta o garantie de evolutie.

Nu stiu cum se descurca startupurile in aceasta perioada, nu am vazut nici o masura.

-Bancile nu se uita la ele, pe piata de capital foarte putine se listeaza...

39:00 Am invatat din pandemie ca realitatea te poate plesni direct si ca sunt predispus sa fiu prea optimist, sa cred ca daca am avut un an bun urmeaza tot un an bun.

Am inceput sa constientizez cat de important este rolul meu pentru echipa, dar si ca sunt doar un om, la fel de vulnerabil si de indecis in ce priveste ziua de maine.

40:00 Facand scenariile cele mai negative, chiar si in cel mai rau scenariu, vom fi mai bine decat am fost acum 10 ani.

Cat de tare poate sa ne loveasca criza ca sa fim mai rau decat am fost acum 10 ani?

41:00 Cel mai important e sa avem capacitatea intelectuala de a gandi urmatorul pas.

Si curajul de a-l face.