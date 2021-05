IMM To Go: 5 soluții bancare online pentru antreprenori, de la BT

Antreprenorii din România pot accesa rapid 5 soluții bancare online de care au nevoie pentru afacerile lor, prin pachetul de servicii IMM To Go, lansat de Banca Transilvania.

Astfel, sub umbrela IMM To Go, antreprenorii găsesc rapid:

„Ce este IMM To Go? Pe scurt: banking în mișcare. Pentru antreprenorii care nu stau locului. Cei pentru care To Go nu ar trebui să însemne doar felul în care își beau cafeaua, dar și modul în care își deschid contul de capital social. Sau își deschid un cont nou de business. Cei care verifică din mers informațiile despre sold, tranzacții, extrase de cont, popriri sau dobânzi. De pe mobil sau laptop. Online” - spune Banca Transilvania.

