Granturi de 5.000 euro, respectiv 2.000 euro, într-un accelerator pentru afaceri din HoReCa

Antreprenorii care vor participa la cea de-a doua ediție a acceleratorului HoReCa Business Accelerator vor avea acces la granturi totale în valoare de 17.000 de euro. De asemenea, fiecare echipă de fondatori din accelerator poate primi o finanțare de peste 100.000 de euro din partea fondurilor de investiții și a investitorilor tip angel care participă în programul organizat de Hospitality Culture Institute.

Programul HoReCa Business Accelerator oferă două tipuri de granturi:

- 5.000 euro X 3 - granturi pentru transformarea digitală a afacerii

- 2.000 de euro - grant pentru cel mai bun pitch de finanțare

Cea de-a doua ediție a acceleratorului HoReCa Business Accelerator se va desfășura în perioada martie-iunie 2021, iar antreprenorii din România, Republica Moldova și din Diaspora se pot înscrie în accelerator până în data de 15 martie 2021.

Cele trei granturi pentru transformarea digitală a afacerilor, în valoare de câte 5000 euro fiecare, vizează cele trei verticale de business din accelerator: servicii, produse, produse IT destinate industriei).

Antreprenorii înscriși în HoReCa Business Accelerator vor avea acces la un mentor pentru fiecare business, care îi va ghida și le va oferi feedback pe toată perioada programului de accelerare, vor primi 100 de ore de workshopuri online, ținute de către profesioniști de top din HoReCa și industrii conexe și vor participa la un pitch de finanțare cu cei mai importanți investitori și finanțatori din România.

Noua cohortă va fi dedicată startup-urilor cu un model sau idee de afacere în concepte de servire a mâncării și băuturii (cafenele, restaurante etc.), concepte de produse (bere artizanală, produse de patiserie etc.) și produse digitale dedicate industriei (softuri de gestiune, aplicații de rezervare etc.).

Prima ediție a HoReCa Business Accelerator, organizată în perioada martie-mai 2020, a generat oferte de finanțare în valoare totală de 410.000 euro.