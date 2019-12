660 milioane Euro - nou fond de investiții pentru startup-uri europene

Startup-urile europene și firmele americane care vor să se extindă în Europa vor putea obține finanțări de capital de risc dintr-un nou fond de investiții, în valoare totală de 660 de milioane de euro, lansat miercuri.

Fondul EQT Ventures II este unul dintre cele mai mari fonduri de venture capital constituite vreodată în Europa, a anunțat firma de investiții EQT Ventures, cu sediul principal la Stockholm, Suedia.

În schimbul unui pachet minoritar de părți sociale, fondul va acorda finanțări astfel:

- Pentru antreprenori europeni vor fi investiții de serie A și B, în mod normal. Investițiile de serie A sunt de regulă cuprinse între 4 și 7 milioane de dolari, însă limita de jos poate fi și de 2 milioane de dolari, iar cea de sus poate ajunge la 15 milioane de dolari. În general, firmele care iau investiții de serie A au deja un produs, o bază de clienți și venituri.

Investițiile de serie B sunt de regulă între 7 și 10 milioane de dolari, dar uneori depășesc 15 milioane de dolari. Acestea sunt pentru startup-uri aflate în faza de scalare și pătrundere pe piețele internaționale.



- Pentru antreprenorii americani care vor să se extindă în Europa, vor fi în principal investiții de serie B și C. Investițiile de serie C sunt destinate de regulă startup-urilor care au ajuns deja la un anumit succes. Orientativ, o rundă de investiții serie C este în jurul a 50 de milioane de dolari (la care contribuie mai mulți investitori), la o evaluare totală a companiei de peste 100 de milioane de dolari.

Echipa de investiții EQT Ventures este răspândită în 6 birouri din Europa și SUA: la Stockolm, Amsterdam, Londra, Berlin, Luxemburg și San Francisco.

Firma de investiții folosește și un software de inteligență artificială, denumit Motherbrain, dezvoltat in-house. Acesta ajută echipa de investiții să evalueze startup-urile mai rapid și cu o acuratețe mai mare, să aibă mai mult timp la dispoziție pentru „antreprenorii potriviți, la momentul potrivit”.

Membrii echipei EQT Ventures pot fi găsiți AICI.

EQT Ventures ajunge astfel la al doilea fond constituit. Din primul său fond de investiții a finanțat 46 de companii. Printre acestea se numără Dott, un startup olandez de mobilitate urbană cu scutere electrice și bicilete care se închiriază printr-o aplicație de mobil. Un alt startup finanțat prin EQT Ventures I este Wolt, o aplicație finlandeză de livrări.