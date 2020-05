O firmă de invetiții vrea să acorde finanțări de 50.000-100.000 dolari unor startup-uri europene

O firmă de investiții din SUA și-a deschis recent un birou la Londra și vrea să acorde mici finanțări de capital de risc unor startup-uri de tehnologie din Europa.

The Fund a fost înființată la New York și este specializat pe runde de investiții pre-seed, acordate startup-urilor. În Europa, firma de investiții își propune să constituie un fond de 3 milioane de dolari, potrivit Sifted.eu.

Acest fond urmărește să strângă astfel contribuții în jurul a 25.000 de dolari fiecare de la investitori și să ofere apoi finanțări de 50.000-100.000 de dolari pe startup.

The Fund vrea să atargă investitori din rândul antreprenorilor deja consacrați, care au fondat și dezvoltat startup-uri europene de succes și care sunt acum dispuși să inveasteasă la rândul lor în proiecte noi, bani și know how.