Fond de 3 miliarde EUR pentru achiziții de companii IT europene, lansat de americanii de la Carlyle Group, care investesc în gazele românești din Marea Neagră

Firma americană de investiții The Carlyle Group, care deține și compania Black Sea Oil and Gas Romania ce extrage gaze din Marea Neagră, a reușit acum să strângă un fond de circa 3 miliarde de euro (3,12 miliarde de dolari) prin care vrea să cumpere pachete majoritare și minoritare de acțiuni în companii europene de tehnologie.

Potrivit Reuters, noul fond Carlyle Europe Technology Partners V (CETP V), al cincilea fond tech pan-european al americanilor, avea o țintă de 2,5 miliarde de euro, dar campania sa de atragere de capital a depășit 3 miliarde de euro în mai puțin de un an.

Cu acești bani, fondul pan-european își propune să cumpere în principal pachete majoritare de acțiuni în companii europene de tehnologie, dar are în vedere și investiții minoritare. Carlyle vizează un număr de 20-30 de firme IT în care să investească sume de până la 250 de milioane de euro.

Ca domenii de interes, investitorii caută firme europene care dezvoltă tehnologii adresate companiilor (B2B), în domenii ca:

securitate cibernetică,

transformare digitală,

tehnologii verzi,

fintech,

sănătate (health-tech),

infrastructură.

The Carlyle Group este principalul acționar al Black Sea Oil and Gas Romania, care extrage gaze naturale din perimetrul românesc Midia, din Marea Neagră. În iunie 2022, Black Sea Oil and Gas Romania și partenerii săi, Petro Ventures Resources şi Gas Plus Dacia, au anunțat că au început să producă primele cantități de gaze naturale din concesiune.