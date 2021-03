Last Call: Ultimele zile de înscrieri la HoReCa Business Accelerator. Câștigă know-how și finanțare de peste o sută de mii de euro pentru afacerea ta

Pe 15 martie se închide perioada de înscrieri la HoReCa Business Accelerator, un program ce oferă șase săptămâni de workshopuri ținute de cei mai importanți profesioniști din HoReCa, premii garantate de 17.000 de euro și posibilitatea de a primi finanțare de peste 100.000 de euro din partea fondurilor de investiții și a investitorilor tip angel.

Cea de-a doua ediție a HoReCa Business Accelerator, program organizat de Hospitality Culture Institute, propune o echipă de traineri și mentori formată din cei mai importanți antreprenori din HoReCa, alături de profesioniști de top din industrii conexe.

Dan Isai, CEO Salad Box, Radu Savopol, CEO 5 to go, Jerry Dauteuil, General Manager Jerry’s Pizza, Tinu Sebeșanu, CEO Trend Hospitality, Gabriel Iovu, CEO Expressoft sau Ray Iunius, CEO Winsedswiss, sunt doar câțiva dintre specialiștii de top din industria ospitalității, care vor susține workshopuri în cadrul HoReCa Business Accelerator.

De asemenea, prin partenerii strategici KPMG și Țuca Zbârcea&Asociații, antreprenorii acceptați în program vor beneficia de consultanță gratuită în zona de fiscalitate și legal.

Noua cohortă este dedicată startup-urilor cu un model sau idee de afacere în concepte de servire a mâncării și băuturii (cafenele, restaurante etc.), concepte de produse (bere artizanală, produse de patiserie etc.) și produse digitale dedicate industriei (softuri de gestiune, aplicații de rezervare etc.).

HoReCa Business Accelerator, susținut de Unicredit Bank și Unicredit Leasing, oferă 3 granturi de câte 5.000 euro fiecare, pentru digitalizarea businessurilor, precum și un grant de 2.000 euro pentru cel mai bun pitch de finanțare.

La finalul perioadei de accelerare, antreprenorii vor susține un pitch de finanțare unde pot convinge fondurile de investiții și investitorii de tip angel să investească în afacerile lor.

Nu ratați ultimele zile de înscrieri la ediția a doua a HoReCa Business Accelerator

Înscrierea în program poate fi făcută AICI

Prima ediție a HoReCa Business Accelerator, organizată în perioada martie-mai 2020, a generat oferte de finanțare în valoare totală de 410.000 euro. Dintre antreprenorii care au absolvit prima ediție a acceleratorului, 50% dezvoltă produse digitale, 25% creează concepte de produse dedicate sectorului și 25% au un model de business bazat pe concepte de servire a mâncării și băuturii.

De asemenea, 80% dintre proiectele înscrise la prima ediție a HoReCa Business Accelerator au fost la nivelul de startup, iar 20% au fost idei de afaceri.

Despre Hospitality Culture Institute

Hospitality Culture Institute reunește lideri din ospitalitate, profesioniști din diverse industrii, arhitecți, reprezentanți media, antreprenori și manageri. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărțăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Conferința Națională a Industriei Ospitalitatii, Horeca Business Accelerator, Romanian Hospitality Awards, National Food Service research și Intimate roundtable conversations.