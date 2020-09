Ce firme apelează la factoring în România. Totalul creanțelor gestionate a depășit 2,25 miliarde Euro

Totalul creanțelor gestionate prin factoring în România depăşeşte 2,25 miliarde de euro, potrivit Asociației Română de Factoring (ARF). Volumele realizate de sectorul FMCG au cea mai mare pondere din total, de aproximativ 24%, în valoare absolută însemnând peste 431 milioane de euro.

Cercetarea ARF are la bază date oferite atât de membrii ARF (bănci si IFN-uri), dar și estimări ale asociației cu privire la restul jucătorilor din piață. “Constatăm în prima jumătate a anului o stabilizare a pieței de factoring, ca volum total al creanțelor gestionate, cu o mențiune specială pentru factoringul intern, care a înregistrat totuși o creștere importantă datorată consumului populației pe fondul temerilor generate de pandemie, în primul rând în T1, dar și în T2, însă cu o temperare consistentă”, explică Bogdan Roșu, președinte ARF.

La nivelul factorigului intern, volumele realizate de sectorul FMCG au cea mai mare pondere din total, de aproximativ 24%, în valoare absolută însemnând peste 431 milioane de euro. Pe locul doi, cu o pondere de 16%, se află sectorul IT&C, valoarea creanțelor provenite din acest sector și gestionate în factoring ajungând, la mijlocul anului, la aproximativ 290 milioane de euro, în creștere cu aproape 10% față de mijlocul lui 2019. Pe locul al treilea cu o pondere de 12,5% se regăsește domeniul Auto-Utilaje-Echipamente, domeniu care, de altfel, a înregistrat cel mai puternic avans la nivelul întregii piețe de factoring (21% față de mijlocul anului 2019), ajungând la 301 milioane euro total creanțe derulate prin factoring (intern, export plus import).

În timp ce factoringul intern a înregistrat un avans de 11%, atingând aproximativ 1,9 miliarde euro în prima jumatate a anului, volumul creanțelor derulate prin factoring de export a scăzut cu 28%, iar al celor derulate prin factoring de import cu 43%, pe fondul evoluției economiilor europene partenere.

Finanțările interne prin factoring revers au depășit de 40% din piața internă

Factoringul invers (Reverse Factoring/Supply Chain Financing) se află într-o creștere constantă, fiind foarte bine receptat de către aderenți. Cifra înregistrată pe acest produs, la nivelul pieței, a depășit în primele 6 luni 744 milioane de euro, în creștere cu 35% față de primul semestru al anului trecut. Factoringul invers este prezent în piață de mai mult de zece ani, dar a fost dezvoltat puternic cu precadere în ultimi cinci. “Acest tip de finanțare este propus furnizorilor de servicii și produse direct de către beneficiarul acestora, împreună cu furnizorul de factoring partener. În baza structurii agreate între părți, furnizorii își pot încasa facturile imediat dupa emitere, iar beneficiarul (debitorul cedat), inițiatorul programului de factoring invers, se bucură de o optimizare a cash-flow-ului, ambii parteneri suportând costuri extrem de avantajoase, bazate pe situația financiară solidă a beneficiarului. Concret, putem lua exemplul unui producător care furnizează marfă pentru un mare lanț comercial (Key Account). Furnizorul, cu sprijinul și la inițiativa lanțului comercial, poate opta pentru o finanțare a facturii emise către acesta, obținând banii în cont la momentul emiterii, fără a mai aștepta termenul de plată impus prin contractul comercial”, explică Bogdan Roșu.

IMM-urile în prim plan

Din punct de vedere al profilului companiilor care accesează soluții de factoring, în continuare, valoarea cea mai mare a operațiunilor este realizată de companii cu cifra de afaceri de între 5 și 50 de milioane de euro, acestea atingând o pondere 40%, în timp ce firmele cu afaceri peste 50 de milioane de euro au o pondere de 36%, din total piață.

“Chiar dacă suntem încă rezervați în ceea ce privește evoluția la nivel macroeconomic din a doua parte a anului, rămânem optimiști pe sectorul nostru pentru că în fiecare an am putut observa o creștere consistentă a interesului pentru factoring începând din T3. În plus, prin adoptarea de către Guvern a programului IMM Factor, care stimulează accesul la produsul de factoring cu regres, IMM-urile (care derulează acum doar un sfert din volumele de factoring intern) sunt mai bine informate asupra caracteristicilor produsului de factoring cu regres și sunt astfel încurajate sa apeleze la astfel de soluții. Astfel, în condițiile calibrării corespunzatoare a normelor de aplicare, asupra carora am furnizat către FNGCIMM, la solicitarea acestora, recomandări menite să ușureze implementarea și derularea tranzacțiilor vizate de program, IMM-urile vor putea beneficia de subvenționarea costurilor de factoring pentru următoarele luni, precum și de acces mai facil la finanțare, prin garantarea de către stat a jumătate din suma finanțată. Sperăm că programul IMM Factor va fi primit cu interes și că aceste companii se vor îndrepta mai mult către acest tip de finanțare, care le ajuta în reglarea cash-flow-ului într-o perioadă economică cu foarte multe necunoscute și variabile”, mai explică Bogdan Roșu.

La realizarea estimărilor de piață la nivelul primelor 6 luni din 2020 au contribuit un număr de 11 bănci și instituții financiare nebancare, care oferă servicii de factoring.

Ce este factoringul - explicaţie dată de Banca Transilvania

Factoringul reprezintă un pachet complex de servicii, care are la bază procesul de achiziţie a creanţelor rezultate din livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Practic, este un instrument flexibil şi adaptabil care îţi oferă cel puţin trei din următoarele servicii:

• Plata înainte de scadenta a facturilor emise către partenerii tai (finanţare flexibila)

• Administrarea creanţelor

• Colectarea amiabila a creanţelor

• Preluarea riscului de neplata a partenerului tău

Părţile implicate într-un contract de Factoring sunt Aderentul (Vănzătorul), Debitorul (Cumpăratorul) şi Factorul (Banca).