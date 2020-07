Românii pot investi în titluri de stat Fidelis. Dobânzile oferite

Românii pot investi în titluri de stat în lei și denominate în euro, prin programul Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor se împrumută de la populație, cu anumite niveluri de dobândă și maturitate.

BT Capital Partners, Banca Transilvania, BCR si BRD-SG au început de miercuri să pună în vânzare titluri de stat pentru populatie emise de Ministerul Finantelor Publice, in lei si, in premiera, titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti.

În emisiunea de titluri de stat Fidelis pot investi persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta de cel puțin 18 ani pana la data inchiderii ofertei, inclusiv.

Oferta este valabila in perioada 15 iulie - 7 august a.c, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Dobanzile sunt următoarele:

4%/an pentru tranșa în lei cu maturitate de 2 ani;

4,5%/an pentru tranșa in lei cu maturitate de 4 ani;

2%/an pentru tranșa in euro cu maturitate de 5 ani.

Maturitățile sunt de 2 si 4 ani pentru lei, respectiv de 5 ani pentru euro.

Pașii necesari pentru subscriere prin Grupul BT:

- Pentru emisiunea in lei, prin Banca Transilvania, prin BT Capital Partners (0264430564) sau prin email, la adresa fidelis@btcapitalpartners.ro .

- Pentru emisiunea in euro, avand in vedere decontarea prin Target2Securities, subscrierea se poate face exclusiv printr-un cont de tranzactionare deschis la BT Capital Partners. Persoanele care nu au un asemenea cont (BT Trade) pot face primul pas contactand BT Capital Partners (0264430564) sau printr-un email la adresa fidelis@btcapitalpartners.ro .

Prospectul de baza și alte detalii despre emisiune pot fi consultate aici.

Titlurile de stat din programul Fidelis este relansat acum suplimentar față de programul Tezaur, prin care statul se imprumuta similar, dar in lei și fără listare la bursă, tot de la populatie.