Oficial: Joi, 15 septembrie 2022, se deschide programul IMM Invest Plus. Precizare pentru firmele care vor credite cu garanții de stat și dobânzi subvenționate

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România se vor putea înscrie online, începând de joi, 15 septemrie 2022, de la ora 10.00, în programul IMM Invest Plus, cu toate componentele sale pe domenii specifice, a anunțat oficial Fondul Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM, care a făcut și o precizare importantă pentru aplicanți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Înscrierile se vor face pe portalul oficial IMM Invest, AICI, iar apoi banca parteneră selectată va urma să decidă privind creditul.

Noul program IMM Invest Plus are la bază cadrul temporar european de ajutoare de stat instituit pentru depășirea crizei generate de răboiul Rusiei împotriva Ucrainei. IMM Invest Plus este o prelungire a programului IMM Invest, care fusese instituit în baza cadrului temporar pentru depășirea crizei generate de pandemia COVID-19.

În context, FNGCIMM precizează că „în cazul în care finanțările acordate în cadrul programelor autorizate conform Cadrului temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichidităţi ale societăților, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în contextul pandemiei Covid 19, NU pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor, CU EXCEPȚIA cazului în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare”.

„Sugerăm și consultarea listei codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor schemei, în vederea încadrării în schema de ajutor de stat și componentele acesteia” - a menționat Fondul.

Codurile CAEN eligibile se regăsesc în Ghiduri:

Programul guvernamental IMM INVEST PLUS IMM și componentele IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST constau în ajutoare de stat acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi.

Schema de ajutor de stat va facilita accesul la finanțare pentru diferite categorii de beneficiari, care vor putea accesa credite cu garanții de stat, cu dobânzi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni și cu costuri aferente comisionului de risc și a comisionului de administrare, subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate.

Valoarea maximă a unei finanțări poate ajunge la 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și până la 5 milioane pentru capital de lucru, iar garanția de stat poate acoperi până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanțărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 Euro/întreprindere/UAT, cu excepția domeniului producției primare de produse agricole unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Scurta prezentare a programului IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni. Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive. Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:

IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură

Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

