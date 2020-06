Credite, leasing, carduri - cea mai mare campanie de shopping bancar la BT

Banca Transilvania a lansat azi #Goodvibesonly, cea mai mare campanie de shopping bancar online BT de pana acum. Aceasta are loc pe parcursul a zece zile, in perioada 2 – 12 iunie 2020, pe siteul BT, iar stocurile sunt nelimitate. Banca vine cu reduceri si beneficii la cele mai cautate produse si servicii ale Grupului Financiar Banca Transilvania, cum ar fi creditul imobiliar/ipotecar, creditul de nevoi personale, cardul de cumparaturi STAR, leasing auto, aplicatia BT Pay, finantare prin BT Direct etc.

Detalii despre ofertele #GoodVibesOnly:

Creditul imobiliar/ipotecar in lei pentru achizitie sau refinantare imprumut de la alta banca: dobanda variabila IRCC + 2,55%, in prezent 4,99% (fata de marja standard a bancii, de 2,95%, respectiv 3,25% pentru cine nu primeste venitul in cont BT); comision zero pentru analiza si evaluare; 15% discount la cumparaturi pe www.vivre.ro de cel putin 300 de lei.

Creditul de nevoi personale Practic BT cu asigurare de viata si somaj, in lei: dobanda fixa de 7,99% (fata de 10,5% sau 9,5%); comision de analiza zero; 15% discount la cumparaturi pe www.vivre.ro de cel putin 300 de lei.

Pachet de produse: credit pe cardul de cumparaturi STAR Forte si creditul Practic BT cu asigurare de viata si somaj, cu dobanda fixa in lei: dobanda fixa este de 7,49% (fata de 10,5%); comision de analiza zero; 120 de puncte STAR la primirea creditului pe card, plus 30 de puncte STAR pentru inrolarea cardului in aplicatia BT Pay si realizarea unei plati cu telefonul, plata care trebuie facuta pana in 31 iulie a.c.; 15% discount la cumparaturi pe www.vivre.ro de cel putin 300 de lei. Oferta este valabila inclusiv in cazul in care clientii au deja un card de cumparaturi STAR Forte sau un credit Practic BT si vor sa acceseze acum pachetul.

100 de puncte de loialitate pentru cardul de cumparaturi STAR Forte, echivalentul a 100 de lei. Beneficiul va fi suplimentat cu 30 de puncte STAR la inrolarea in BT Pay si dupa prima plata cu telefonul, plata care trebuie facuta pana in 31 iulie a.c.;

30 de puncte pe cardul de cumparaturi STAR Gold emis in aceasta campanie, la inrolarea in BT Pay si dupa prima plata cu telefonul, plata care trebuie facuta pana in 31 iulie a.c. Taxa de emitere a cardului este zero.

Credit in contul curent overdraft: dobanda este de 10% (fata de 17%);

Cardul BT cu poza: comision zero de emitere;

Leasing auto pentru persoane fizice, in lei, pentru autoturisme noi de la dealeri autorizati din Romania: 4,99% dobanda (fata de 7,9%);

Vouchere de cumparaturi Flanco in valoare de 100, respectiv 200 de lei pentru fiecare imprumut prin BT Direct;

Oferte speciale pentru asigurarile oferite de partenerii BT: scutirea de la plata primei de asigurare corespunzatoare celei de-a 12 luni din primul an de contract - pentru produsul oferit de Aegon, Aegon Fii Sigur - si 50% reducere in primul an la prima de asigurare imobil oferita de Groupama, in cadrul unui credit imobiliar accesat in cadrul campaniei.

Campaniile de shopping bancar online au fost lansate in Romania de Banca Transilvania si inseamna discounturi si beneficii la produse si servicii pentru actualii si viitorii clienti ai bancii. Bank to School, Bank Friday, DragoBT, Un Mai Muncitoresc, BaBeTe, Banksylvania, BANKschet, Ziua Barbosilor, Ziua iubitorilor de cafea, Cea mai lunga zi, Fii golgheter cu STAR, O data la patru ani si, cea mai noua, Good Vibes Only sunt conceptele inspirate din trenduri, evenimente sau sarbatori.

#GoodVibesOnly si-a propus sa vina cu #staredebine pentru cei care au planuri in perioada urmatoare si au nevoie de finantare.