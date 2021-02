9500 de firme micro și IMM au obținut credite de la Banca Transilvania, în anul 2020

Un număr de 9.500 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din România au obținut credite de la Banca Tranilvania, în 2020, un an dificil pentru antreprenorii români, greu încercați de criza coronavirusului COVID-19.

Cele 9.500 de afaceri mici și mijlocii ale românilor au obținut în total 22.000 de credite noi în anul 2020, în valoare cumulată de 2,9 miliarde de lei. Numai prin programul IMM Invest, BT a acordat 10.000 de finanțări, impunându-se ca principala bancă finanțatoare din acest program guvernamental de sprijin.

Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1,45 miliarde de lei, din care cel al băncii, de 1,19 miliarde lei.

Creşterea activităţii din 2020 susţine rolul băncii de pilon principal al relansării economiei româneşti în 2021

Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2020:

„Am încheiat un an atipic, fără precedent şi suntem mulţumiţi de faptul că rezultatele noastre au depăşit previziunile conservatoare din bugetul iniţial. În 2020 am demonstrat din nou că ne-am adaptat şi că avem o echipă experimentată şi sudată, care poate face faţă inclusiv unui context atât de complicat. Cel mai important însă este că ne-am respectat promisiunile, că am contribuit atât la partea socială, cât şi la susţinerea companiilor locale şi a economiei în ansamblu. Pentru acest an suntem optimişti în privinţa BT, atenţi la trenduri, dar şi la oportunităţi care ar putea face sens. Ne menţinem angajamentul ferm de a contribui la relansarea mediului de afaceri” - Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.