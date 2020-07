Cea mai tranzacţionată acţiune pe bursa de la București

Grupul Financiar Banca Transilvania a primit trei premii din partea Bursei de Valori Bucureşti pentru performanţele de anul trecut. Două premii sunt pentru Banca Transilvania - Cea mai tranzacţionată acţiune pe piaţa principală a BVB în 2019, respectiv Emitentul cu cea mai mare creştere a lichidităţii în 2019, iar un titlu este pentru BT Capital Partners, Cel mai activ intermediar pe piaţa primară a pieţei reglementate a BVB în 2019.

Grupul BT a fost reprezentat la eveniment de Mihaela Nădăşan, Director General Adjunct, Instituţii şi Pieţe Financiare, Banca Transilvania şi de Daniela Secară, Director General, BT Capital Partners.

Mihaela Nădăşan, Director General Adjunct, Instituţii şi Pieţe Financiare, Banca Transilvania, afirmă: “Banca Transilvania a fost şi a rămas unul dintre cei mai prolifici emitenţi din povestea Bursei din România. Ca bancă, am crescut împreună cu piaţa de capital timp de 23 de ani”. BT & piaţa de capital:

• Banca Transilvania are 32.000 de acţionari şi peste 64% capital românesc.

• BT a obţinut în acest an punctaj maxim la evaluarea realizată de Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România. Vektor este indicatorul comunicării cu investitorii, calculat în funcţie de 15 criterii şi apare pe pagina companiilor evaluate pe siteul BVB.

• BT este prima instituţie bancară din România care a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti, începând cu 1997.

• Banca este cel mai longeviv emitent din componenţa BET, primul indice dezvoltat de bursa românească tot în anul 1997 şi care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa principală a BVB.

• Grupul Financiar Banca Transilvania a intrat pe piaţa de investment banking acum patru ani.

• BT Leasing este a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseşte mecanismele de finanțare ale Bursei de Valori Bucureşti. Obligațiunile BTL au debutat la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti în 2019.

• BT Capital Partners este cel mai mare broker de retail din ţară, membru exclusiv în România al Oaklins.

• Banca se implică în creşterea culturii antreprenoriale şi a cunoaşterii pieţei de capital.

• Din acest an, Banca Transilvania a devenit membru şi partener al Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii din România (ARIR).