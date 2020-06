Companiile care ofera angajatilor tichete de masă pot comanda online Cardul de masă BT

Banca Transilvania face inca un pas pentru a contribui la cresterea gradului de digitalizare prin lansarea platformei online BT Tichet, unde companiile pot comanda online Carduri de masa BT, care sa inlocuiasca bonurile de masa tiparite.

Primul pas pentru o companie care doreste carduri de masa pentru angajati este semnarea cu Banca Transilvania a unei conventii. Ulterior, compania va avea acces la aplicatia web BT Tichet prin care opteaza online pentru emitere de Carduri de masa BT, cu primire la sediile proprii, prin curier, solicita reemiterea Cardurilor de masa BT sau a PIN-urilor, respectiv acceseaza facturile de viramente de tichete efectuate pe aceste carduri.

Cardul de masa este destinat cumpararii de alimente si platii consumatiei la magazinele alimentare si restaurantele din Romania. Poate fi obtinut exclusiv prin angajator daca se numara printre institutiile care ofera angajatilor tichete de masa ca beneficiu extra-salarial, indiferent daca angajatii sunt sau nu clienti BT. Pe langa cardul fizic, clientii pot avea inclusiv versiunea digitala a acestuia prin inrolarea in aplicatia BT Pay ori Apple Pay pentru plati cu telefonul, verificarea tranzactiilor efectuate si verificarea sumelor de pe card.

Pentru clientii persoane fizice, Banca Transilvania are astfel o solutie completa: cardul de salarii (cardul de debit BT Visa Classic) si cardul de masa in format fizic sau digital, prin inrolarea in BT Pay.

Ce inseamna pentru angajatori platforma BT Tichet:

Simplitate si rapiditate in achizitia de carduri de masa pentru angajati, prin comandarea online a cardurilor de masa;

Livrarea cardurilor la sediile angajatorilor, prin curier, fara necesitatea unei vizite la banca;

Monitorizarea si gestionarea cardurilor de masa direct din platforma.

Ce inseamna Cardul de masa pentru clienti: