BT Mic: Finanţare de 7 milioane Euro pentru întreprinderile micro şi mici

Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat companiei BT Microfinantare (BT Mic), membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, un al doilea împrumut în lei, echivalentul a 7 milioane euro, pentru extinderea accesului la finanţare pentru întreprinderile micro şi mici din ţară.

BT Mic este o companie care susţine prin finanţări companiile mici, un segment cu mare potenţial în România şi un factor cheie în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică. Compania a fost înfiinţată în 2016 şi a devenit cea mai mare instituşie de microfinanţare din România, susţinând până acum peste 10.000 de antreprenori.

BT Mic este o instituţie de creditare partenera EFSE din decembrie 2018, beneficiind până acum atât de finanţare dedicată, cât şi de asistenţă tehnică orientată spre creşterea capacităţilor companiei de a susţine întreprinderile micro şi mici şi spre sporirea notorietăţii acesteia în rândul antreprenorilor locali.

Christoph Tiskens, preşedintele Consiliului de Administratie EFSE, declară: „Suntem mândri să susţinem BT Mic. EFSE recunoaşte rolul crucial pe care îl au companiile micro şi mici în dezvoltarea economiei României, iar noua facilitate de credit va permite BT Mic să ofere finanţare pentru peste 800 de companii, în moneda locală, protejându-le astfel de riscul valutar".

Cristina Sindile, CEO BT Mic, afirmă: „EFSE ni s-a alăturat în această calatorie de mai bine de un an, iar acum suntem bucuroşi să anunţăm extinderea colaborării. Împaărtăşim aceeaşi viziune, avem aceleaşi obiective în ceea ce priveşte sectorul companiilor micro şi mici şi ne propunem să contribuim şi mai mult la dezvoltarea acestuia printr-o abordare de creditare sustenabilă."

Despre Fondul European pentru Europa de Sud-Est

Fondat in anul 2005, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) are scopul de a dezvolta si sustine cresterea economica si prosperitatea in Europa de Sud-Est si tarile din Parteneriatul Estic investind in succesul intreprinderilor micro si mici, cat si imbunatatind conditiile de trai ale gospodariilor private. Deoarece accesul la servicii financiare reprezinta un factor cheie in dezvoltarea acestui segment, EFSE se focuseaza spre a ajuta sectoarele financiare locale in scopul imbunatatirii abilitatii acestora de a oferi finantari responsabile. Pe langa activitatile de investitii, EFSE isi sporeste impactul prin intermediul Facilitatii de Dezvoltare EFSE, care ofera asistenta tehnica, training-uri si alt suport non-financiar intreprinderilor si institutiilor.

EFSE a fost creat de catre Banca de Dezvoltare KfW cu sustinerea financiara a Ministerului pentru Cooperare Economica si Dezvoltare din Germania (BMZ) si a Comisiei Europene. Fiind primul parteneriat public-privat de acest gen, capitalul EFSE este oferit de catre agentii donatoare, institutii financiare internationale si investitori institutionali privati.

Finance in Motion GmbH, Germania, activeaza in calitate de consultant investitional EFSE, iar Hauck&Aufhäuser Fund Services S.A., Luxembourg, in calitate de manager.

Pentru mai multe informatii cu privire la Fondul European pentru Europa de Sud-Est puteti accesa urmatorul website : www.efse.lu

Pentru mai multe informatii cu privire la Finance in Motion puteti accesa www.finance-in-motion.com

Despre BT Mic

BT Mic, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania dedicata finantarii afacerilor mici, completeaza rolul BT de sustinere a antreprenorilor romani. Aceasta vizeaza antreprenorii cu o cifra de afaceri de pana la 1 milion de lei, indiferent de domeniul de activitate si de forma de organizare – societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi/asociatii familiale, intreprinderi individuale, liber profesionisti, persoane care desfasoara activitati economice. Peste 10.000 de microintreprinderi sunt sustinute de BT Mic.

Pentru mai multe informatii despre BT Mic, accesati pagina web: https://www.btmic.ro/