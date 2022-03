Fundația Altex, campanie prin care poți ajuta refugiații ucraineni

Fundația Altex lansează campania „Împreună pentru Ucraina” prin care vrea să ajute refugiații ucraineni afectați de război.

Pot fi donate echipamente de încălzire și alte produse necesare către Consiliile Județene Maramureș și Tulcea, și Comandamentul ISU Suceava, pentru corturile militare din localități de la granița românească, dar și de cealaltă parte a frontierei, ȋn Ucraina.

De asemenea, Fundația demarează campania de strângere de fonduri „Împreună pentru Ucraina”, fonduri care vor fi direcționate către refugiații ucraineni.

„Solidaritatea este una dintre valorile care definesc Fundația Altex, am demonstrat-o ȋn crizele interne, din ultimii doi ani, și o facem și acum, față de vecinii noștri. Când am luat legătura cu instituțiile locale și am ȋntrebat cu ce putem ajuta, primul răspuns pe care l-am primit a fost ,,ȋncălzitoare”. Prin urmare, ne-am mobilizat, și ȋmpreună cu partenerii noștri trimitem peste 450 de aeroterme și calorifere, dar și alte produse necesare, către taberele de refugiați”, a spus Mihaela Mitescu, Președinte Fundația Altex.