Consultant fiscal: Trebuie măsuri cum sunt în Germania, un șomaj tehnic combinat cu munca flexibilă

Șomajul tehnic în combinație cu munca flexibilă ar trebui să fie măsuri introduse și în economia românească, în următoarea perioadă, sugerează consultantul fiscal Angela Roșca, fondator Taxhouse.

Digitalizarea administrației fiscale, consultări cu parlamentarii la elaborarea legislației cu impact fiscal asupra afacerilor dar și un plan mai clar legat de politicile fiscale din următoarea perioadă sunt lucruri care preocupă, deopotrivă, consultanții fiscali și antreprenorii.

Despre aceste lucruri, plus o serie de lămuriri utile pentru plătitorii de taxe și impozite scadente în săptămânile ce urmează poți afla din sinteza transcrisă a dialogului video #deladistanta pe care Dan Popa l-a purtat cu consultantul fiscal Angela Roșca.

LiveText la minut (de Matei Budeș)

01:00 -La sfarsitul anului trecut ati publicat un material cu 5 asteptari despre acest an: digitalizarea ANAF, predictibilitate, rambursarile de TVA... Va mentineti prioritatile?

​02:00 Am ajuns la concluzia ca astea erau cele mai importante, lucru intarit si de comunitatea Romanian Business Leaders.

​Digitalizarea, de exemplu. Aceste 2 luni de criza ne-au facut sa luam decizii rapide, sa implementam solutii IT ca sa putem continua lucrul.

​03:00 Vedem ca sunt utile, dar in acelasi timp ne-am dat seama cat de important e ca administratia publica sa reactioneze la fel de rapid. Digitalizarea ANAF era si inainte o problema de igiena a spatiului economic, este cu atat mai mult nevoie acum. Si se poate face fara investitii extraordinar de mari si cu efecte imediate, vizibile.

​04:00 Faptul ca nu te mai duci sa stai la coada, nu mai ai de face cu birocratie... Fireste ca exista si varianta de calcul de oportunitate de calcul pentru ANAF, este mult mai usor sa colectezi.

​Informatizarea inseamna mai putina evaziune si mai multe date centralizate.

​05:00 E greu de implementat si de reformat brusc un sistem, pe de alta parte ar fi trebuit sa fie un deziderat transpartinic.

​Predictibilitatea ramane o prioritate absolut esentiala in aceasta perioada. Toate firmele lucreaza cu niste bugete. Stim ca suntem in an electoral. Nu stim ce sa bugetam la venituri din cauza Covid si nu stim ce sa bugetam la cheltuieli.

​06:00 Nu stim ce se intampla in Codul Muncii in 2021, nu exista o corelatie intre Executiv si Legislativ. Nu exista o dezbatere publica cu privire la fiscalitate, cel putin pentru anul viitor.

​07:00 E greu sa ne facem bugete si sa atragem investitii straine, ele au scazut in 2020 fata de 2019. Nu putem intra in competitie cu China fara sa avem niste conditii foarte concrete

​Din pacate nu avem nicio politica economica clara pentru 2021.

​08:00 Investitorii care vor sa vina nu stiu pe ce sa-si bazeze planurile de afaceri.

​Consultanta fiscala nu difera de alte tipuri de consultanta, toate sunt cam in aceeasi zona de business.

​Daca ne uitam la criza din 2008-2009, aceste afaceri au fost afectate in valul 2.

​09:00 Daca clientii nostri sunt afectati, e foarte greu sa crezi ca nu va fi afectata si activitatea de consultanta.

​Sigur, sunt firme afectate in valuri si afaceri care se dezvolta foarte mult. Zona IT, eCommerce e in crestere. Zona de retail si automotive e in scadere.

​Noi avem o echipa multidisciplinara care se poate muta usor de la un tip de proiect la altul.

​10:00 O firma de consultanta pe Horeca va avea de suferit mai mult decat una axata pe eCommerce.

​Vad o criza etapizata pe tipologii de industrii. Noi ne-am mutat acasa, ne vom intoarce treptat la birou.

​​11:00 E evident ca exista niste arii pe care cred ca va fi crestere. In zona de litigii fiscale se vor continua, poate vor creste; expertize fiscale in instanta

​12:00 Preturile de transfer sunt o arie de taxe care vor continua sa functioneze. Sunt industrii care vor suferi si consultanta va fi afectata.

​Termenul a fost amanat pe o perioada de 3 luni, apoi s-a amanat pana la 1 noiembrie

​13:00 Discutii ca administratorii persoane fizice sau actionarii sa nu mai depuna declaratie nu am vazut, nu exista nimic oficial pe tema asta.

​Clientii in general, cei care au fost afectati imediat in aceasta perioada au fost foarte mult interesati de partea de cashflow si finantare

​14:00 Si dreptul muncii, somajul tehnic, acolo au fost multe solicitari - daca vin banii. Sunt si multe companii ingrijorate de scaderile de venituri si se intereseaza de deduceri fiscale,

​recuperarea creantelor, rambursarea TVA, toata fiscalitatea.

​15:00 Legat de incertitudine, n-as vrea sa spunem ca stam bine, dar e greu pentru noi ca si consultanti fiscali. Am avut 74 ordonante de urgente, le citim si incercam sa intelegem inadvertentele.

​E greu sa spunem ca n-am vrea, toti am vrea sa fie mai predictibil. Nu ma astept la o schimbare mare in modul de lucru cu Guvernul si Parlamentul

​16:00 Au fost puse in circulatie proiecte de legi cu termene foarte scurte de consultare. Poate dupa relaxare, va fi o consultare in perioada urmatoare

Cum se vede pachetul de masuri luat de Guvern

​17:00 Seamana cu masurile luate in Vestul Europei. Toate sunt cumva in aceeasi zona. De amanari la plata impozitelor, bonificatii, somaj tehnic

​18:00 Pentru partea a doua ne trebuie masuri cum sunt in Germania, un somaj tehnic combinat cu munca flexibila. Mediul de afaceri a apreciat masurile.

​19:00 Dar e nevoie de masuri si pentru perioada urmatoare.

​A aparut o lege noua 59/2020 din care rezulta ca angajatorul poate sa dea, dar nu recupereaza nimic de la stat (nu sunt ajutoare de la stat). Iar pe perioada suspendarii contractului de munca daca ne uitam la modul prin care ele sunt acordate, nu ar trebui sa fie subiect de contributii de asigurari sociale, ci doar de impozit pe venit de 10%.

​-Datoriile scadente in 25 mai raman scadente sau se amana?

​21:00 OUG 29 nu precizeaza neaparat pana cand trebuie sa fie scadente. Practic nu se aplica elemente accesorii, majoritari de dobanzi. pentru scadentele din 21 martie, de exemplu TVA pentru februarie; ​in aprilie a fost TVA-ul pe martie

​22:00 Neachitate pana la termenul de 30 zile dupa incetarea starii de urgenta, 12 iunie sau 15 iunie.

​Urmatorul termen scadent, care e 25 mai, cand se datoreaza TVA pe luna aprilie si contributiile sociale si impozitul pe salarii - pot fi platite fara dobanzi pana pe 12 iunie

​23:00 Daca pe 25 mai platesc o suma ea se duce in contul celor mai vechi obligatii neachitate. S-ar putea pe fisa sa apara cele din februarie.

​-Cum decurg negocierile cu actualul guvern? Sunteti luati in seama sau ati dori sa fiti mai mult luati in seama?

​24:00 Exista un dialog cu actualul guvern, a existat si la inceputul anului. A fost ceva mai limitat in perioada de lockdown. N-am avut deloc consultari cu Parlamentul.

​Toate discutiile in comisii de specialitate au fost suspendate, se putea gasi o solutie de consultare la distanta. Exista o asteptare de a fi parte din procesul de scriere a legislatiei

​25:00 E mai bine sa fim parte din proces decat sa corectam ulterior. Plus ca se pierde timpul de la publicare pana la corectie.

​Nu mai putem sa venim cu modificari pe propuneri de lege intr-o saptamana, putem sa ne mobilizam sa raspundem in 48 ore, mai ales in conditii de criza.

​26:00 ​-Ce se intampla cu cei care au platit deja?

​-Bonificatia e 5% daca se depune declaratia online si daca se face plata pana la termenul de 30 iunie.

​27:00 Daca ai depus online si nu ai platit pana la 30 iunie iei doar 5%. Daca platesti la timp, primesti 10%.

​In anii trecuti Spatiul Privat Virtual se bloca inainte de termen. Trebuie ca lumea sa poata accesa sistemul.

​28:00 Pentru cei care au depus declaratia si au facut deja plata, ordonanta 69 spune ca trebuie depusa o declaratie rectificativa. Formularul va aparea in zilele viitoare.

​Rectificativa va calcula bonificatia si vor fi sume de restituit de catre ANAF.

​29:00 Exista un termen de 60 zile pentru cei care faceam plati anticipate de impozit. Dar acum nu stim exact cand va da inapoi ANAF acesti bani. Sau sa ii compenseze, dar asta se va intampla la anul

​​Cum poate o persoana fizica sa beneficieze de amnistia fiscala?

​31:00 Ordonanta 69 prevede mai multe situatii: debite care apar declarate de persoana (ca rezultat al inspectiei de la ANAF), dar in general trebuie sa exista 4 conditii

​toate obligatiile principale restante la 31 martie sa fie platite pana la anularea accesoriilor; toate obligatiile principale dupa 1 aprilie sa fie, la randul lor, platite

​32:00 Acea persoana trebuie sa fi depus toate declaratiile fiscale. Si acest debitor depune cererea pana in decembrie 2020.

​34:00 E legat de digitalizare, ce vorbeam mai devreme. Am inteles ca se lucreaza la corelarea dintre Ghiseul.ro si Spatiul Privat Virtual.

​Trebuie imbunatatit modul in care SPV lucreaza si ce tip de declaratii se pot depune.

​35:00 Sunt multe persoane care vor sa depuna 2% pentru diverse cauze in care oamenii cred, declaratia 230 nu se poate depune acum prin SPV.

​Angajat trimis in somaj tehnic si apoi pus sa munceasca pentru angajator

​36:00 Exista munca la negru si inainte de Covid, va fi si dupa. Costul muncii este foarte ridicat, atat pentru salariile foarte mici cat si pentru cele foarte mari.

​E vorba de plafonarea contributiilor sociale. E mai convenabil un impozit 0 pentru unii antreprenori.

​Exista organe de control care trebuie sa verifice. ITM-ul intra din nou in control acum.

​37:00 Important e sa intelegem de ce avem munca la negru si daca putem sa degrevam sarcina fiscala. Pentru 100 lei la angajat, pe angajator il costa 180 lei.

​38:00 Am ridicat si acest subiect in discutia cu autoritatile. A fost o plafonare in ianuarie 2017, apoi a fost scoasa in februarie 2017.

​Motivul a fost ca e mai bine sa fie mai multi bani la buget. Dar o aplicare corecta, pe tot palierul de contributii sociale, daca ar fi echilibrat

​39:00 De exemplu plafonarea la 3 salarii medii, calculul arata ca nu se pierdea nimic la bugetul de stat. Largirea bazei de impozitare, dar si eliminarea muncii la negru.

​Oamenii vor cauta solutii de supravietuire in business, mai ales acum in criza.

​40:00 Largirea bazei de impozitare e dezideratul multor consultanti. Nu se stie, 2021 e aproape, poate se va repune pe tapet problema fiscalitatii. Impactul bugetar trebuie intotdeauna calculat.