LIVE VIDEO Marius Ștefan, fondatorul și CEO al Autonom, întalnire online despre cum a afectat COVID 19 industria închirierilor auto

Marius Stefan este CEO Autonom, cea mai extinsa retea de mobilitate din Romania. Inca din 2006, grupul Autonom a inregistrat o crestere cu 2 cifre anual, ajungand la o CA de peste 50 de milioane de euro in 2018, 44 de agentii in 33 de orase si avand o flota de peste 9000 de masini.

Impreuna cu cei peste 550 de angajati, Marius crede in impactul pozitiv pe care il putem avea prin invatarea continua. Autonomia si sistemul de management bazat pe valori incurajeaza dezvoltarea personala, Autonom devenind Best Employer by AON Hewitt (2014-2017), companie democratica recunoscuta de WorldBlu si Best Employer oferit Business Review in 2019.

Marius Stefan a absolvit programul MBA al Robert H. Smith School of Business al University of Maryland. Sustine educatia si antreprenoriatul fiind parte din board in organizatiile Teach for Romania, Romanian Business Leaders, YPO Romania si The Entrepreneurship Academy, precum si diverse companii..

Discutăm cu Marius Ștefan despre: