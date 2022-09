Compania româno-americană UiPath a ieșit pe pierderi și i-au picat acțiunile la preț minim istoric

UiPath, singura companie fondată în România care a ajuns să se tranzacționeze pe Bursa de la New York, tocmai a raportat iarăși pierderi iar acum i-au scăzut acțiunile la preț minim istoric, de 5 ori mai mic decât cu care a debutat pe Wall Street acum un an și jumătate.

Marți, 6 septembrie 2022, compania de software și-a prezentat rezultatele pe ultimele 6 luni încheiate la 31 iulie: a obținut venituri de 487,2 milioane de dolari, cu 27% în creștere față de aceeași perioadă a anului 2021.

Dar UiPath tot pe pierderi a rămas, înregistrând în semestrul încheiat la 31 iulie 2022 un minus de 242,9 milioane de dolari, ce-i drept cu 28% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

După anunțarea rezultatelor semestriale, miercuri, 7 septembrie 2022, UiPath a picat pe bursă la un preț pe acțiune de 13 dolari și 26 de cenți, nivelul minim de când s-a listat la New York. După aproape un an și jumătate acțiunile PATH au scăzut de 5,2 ori față de prețul de la debutul pe bursă, de 69 de dolari. La vârful cotațiilor, titlurile UiPath ajunseseră la un moment dat și la 85 de dolari (în mai 2021).

Valoarea de piață a companiei a scăzut în prezent la 7,4 miliarde de dolari, de aproape 5 ori mai mică decât ultima evaluare care i s-a făcut înainte de listarea pe bursă. În februarie 2021, UiPath a obținut ultima sa investiție ca firmă nelistată, de 750 de milioane de dolari, de la o serie de fonduri de investiții, compania româno-americană fiind evaluată atunci la 35 de miliarde de dolari.

UiPath, care face roboți software ce înlocuiesc munca repetitivă a lucrătorilor din diverse firme, a fost nevoită să efectueze și disponibilizări de personal, la finalul lunii iunie 2022, a doua oară în 3 ani, pentru a-și reduce costurile.

Atunci, UiPath a anunțat concedierea a 5% din cei aproximativ 4.200 de angajați ai săi la nivel global, compania despărțindu-se astfel de circa 210 oameni din echipa sa.

În România, unul dintre principalele sale centre de dezvoltare, UiPath avea în anul 2020, ultimul raportat, un număr de 828 de angajați, prin subsidiara sa de aici, Uipath SRL. Firma bucureșteană a UiPath a avut în anul 2020 venituri totale de 1,31 miliarde de lei (circa 270 de milioane de dolari), dar a ieșit pe pierderi cu 19,4 milioane de lei (4 milioane dolari).

În anul 2020, la nivel global, UiPath avea venituri de circa 600 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că firma din România a făcut venituri de aproape jumătate din cele obținute de compania-mamă la nivel global.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă.

Din aprilie 2021, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume, devenind prima companie născută în România care ajunge acolo.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. Din 16 mai 2022, americanul Robert Enslin ocupă poziția de co-CEO al companiei, alături de fondatorul daniel Dines.

În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.