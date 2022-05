MedLife, cifră de afaceri în creștere cu 28% în primul trimestru din 2022

Compania românească MedLife a înregistrat în perioada ianuarie – martie din 2022 o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 431 milioane de lei, în creștere cu 28% față de primul trimestru din 2021, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Rezultatele din primul trimestru reflectă faptul că piața a început să reinter în mișcare, după doi ani de pandemie, iar români își reiau ușor activitățile obișnuite, spun reprezentanții companiei.

„Cei doi ani de pandemie, dar și războiul din Ucraina ne-au arătat că sănătatea nu poate fi pusă pe pauză. Din contră, ne-au confirmat că indiferent de context, suntem în măsură să ne adaptăm și să ne aliniem la nevoile pieței, și să fim un partener de nădejde atât pentru companiile din România, cât și pentru fiecare român care ne trece pragul. Am investit masiv în digitalizare, am investit în cercetare și inovație, am făcut upgrade la nivel de echipamente și dotări și ne-am consolidat poziția de lider pe zona de oncologie. Vom păstra un nivel de acțiune echilibrat, atât din perspectivă medicală cât și de business, consolidând segmentul de oncologie, iar în unitati spitalicești cel de boli acute. Acestea sunt afecțiuni care nu pot fi amânate pe ciclul economic următor, în funcție de pandemie sau situația geopolitică”, a spus Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.