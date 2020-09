Un client român a dat în judecată Revolut. Cum răspunde compania

Un utilizator din România a dat în judecată Revolut, la noi în ţară, după ce serviciul i-a blocat o importantă sumă transferată din contul bancar al firmei pe care o deţine către contul Revolut. El nu cere despăgubiri, dar vrea dobândă pe perioada în care contul i-a fost restricţionat. Ce spune Revolut.

"Am transferat 20.000 lei din contul firmei mele (n.red. cont deschis la o bancă din România) către contul personal din Revolut, iar acei bani au fost blocaţi fără a se da niciun motiv. Am solicitat atunci să returneze suma, fiind nevoie urgentă de bani pentru o deplasare. Nu au dat curs nici acelei cereri, i-am informat că îi voi acţiona în judecată. Iar pe baza unui precedent legal, a unui caz din Austria, unde un cetăţean austriac a dat în judecată Facebook în ţara de domiciliu a consumatorului, am acţionat şi noi în instanţă Revolut din Marea Britanie, iar acţiunea a fost acceptată de Instanţa din Braşov. Este un caz în premieră", a declarat, pentru StartupCafe, Florin Hrituliac, utilizatorul Revolut care a dat în judecată compania fintech britanică.

Acţiunea în instanţă poate fi verificată aici.

El a mai subliniază că a dat exemplul precedentului din Austria pentru că de regulă până atunci nu se putea da în judecată societatea prestatoare, cum în cazul de faţă este Revolut, decât în jurisdicţia în care era înmatriculată.

"Am solicitat rambursarea sumelor către plătitor, care este o societate pe care o deţin, nu au dat curs acelei cereri şi nici nu mi-au dat vreun răspuns".

Clientul mai speră ca acest caz să aducă mai multe modificări cu privire la drepturile consumatorilor din România.

"Aştept în primul rând să mi se plătească o dobândă pentru perioada în care nu am reuşit să îmi folosesc banii. Nu vreau nicio despăgubire din partea lor. Ideea este că această modalitate de a luat banii celor care-i ţin la ei fără a da vreun semnt este o practică ilegală şi este sancţionată de legea consumatorului. Văd că în România foarte mulţi se plâng de această problemă dar nu a făcut niciun pas în direcţia asta, de natură legală. Probabil nu cunosc legea", spune Florin Hrituliac.

Ce spune Revolut despre acest caz

Fintech-ul britanic spune că a accelerat rezolvarea cazului pentru a se "asigura că accesul contului va fi redobândit pe data de 15 septembrie", dar asta abia după ce clientul a anunţat că a dat în judecată compania pe data de 11 septembrie, la două zile după blocarea contului.

Redăm mai jos, integral, răspunsul companiei:

Pe data de 21 mai 2020, Revolut a restricționat contul clientului, însă, acesta putea efectua în continuare plăți cu cardul din soldul rămas în cont - transmite compania fintech către StartupCafe.

Pe 9 septembrie 2020, clientul a primit un transfer care a fost blocat din cauza restricțiilor impuse anterior.

Din păcate, am fost informați de această situație abia pe data de 10 Septembrie când acesta ne-a contactat prin intermediul chatului din aplicație care este disponibil 24/7.

Am accelerat rezolvarea cazului pentru a ne asigura că accesul contului va fi redobândit pe data de 15 septembrie 2020, și că totodată fondurile blocate au fost primite în contul clientului Revolut.

În această situație dorim să ne cerem scuze pentru disconfortul și neplăcerile cauzate. Fondurile au fost transferate în contul său iar echipa noastră de suport este în contact cu acesta prin intermediul chatului din aplicație.

“Printre cei 13 milioane de utilizatori Revolut din întreaga lume pot exista oricând un număr foarte mic de conturi blocate. Acest lucru se poate întâmpla fie din cauza încălcării termenilor și condițiilor noastre ori parte din verificările de securitate pe care le facem continuu pentru a garanta siguranța clienților noștri. Această măsură este în conformitate cu reglementările în vigoare. Suntem conștienți că acest proces poate fi frustrant pentru clienții noștri și lucrăm în permanență pentru a debloca rapid conturile blocate, în situațiile în care acest lucru este posibil. Din păcate însă această decizie de deblocare a conturilor nu este întotdeauna în controlul nostru.

În cazul actual, verificare contului ar fi trebuit finalizată și accesul la cont redobândit complet. Din păcate întârzierea în ridicarea restricției nu a fost semnalizată până în momentul în care un depozit mai mare a fost făcut în cont și blocat. În prezent cazul a fost soluționat și clientul a recăpătat accesul complet la fondurile sale. Am dori să folosim acest prilej pentru a ne cere scuze clientului pentru această întârziere”, a declarat pentru StartupCafe un reprezentant al Revolut.

