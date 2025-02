Acționarul majoritar al eMAG cumpără Just Eat Takeaway.com. Aplicația de livrări de mâncare a fost prezentă și în România

Acționarul majoritar al eMAG, grupul Prosus, cumpără compania de livrări de mâncare Just Eat Takeaway.com, pentru aproape 4,1 miliarde de EUR. Aplicația a fost prezentă și în România până în anul 2022.

Prosus, controlat la rândul său de fondul sud-african de investiții Naspers, a anunțat luni că a ajuns la un acord pentru a achiziționa Just Eat Takeaway.com, companie listată pe Bursa Euronext de la Amsterdam.

„Suntem încântați că Just Eat Takeaway.com se va alătură Grupului Prosus, precum și de oportunitatea de a crea un campion european în tehnologie”, a declarat Fabricio Bloisi, CEO-ul Prosus. „Prosus are deja un portofoliu extins de servicii de livrare de mâncare în afara Europei”, a mai spus el, completând că prin „combinarea capacităților tehnice și de investiții puternice ale Prosus cu poziția de lider a Just Eat Takeaway.com pe piețele europene cheie, vom crea o valoare semnificativă pentru clienții noștri, curieri, parteneri și acționari”.

„Prosus susține pe deplin planurile noastre strategice, iar resursele sale extinse ne vor ajuta să accelerăm și mai mult investițiile și creșterea în domeniul livrării de mâncare, alimente, fintech și alte sectoare adiacente. Așteptăm cu nerăbdare un viitor plin de oportunități”, a spus CEO-ul Just Eat Takeaway.com, Jitse Groen.

Prosus este listată primar la bursa Euronext de la Amsterdam și secundar la Johannesburg. Compania reprezintă un vehicul de investiții în care fondul sud-african Naspers și-a grupat principalele afaceri online pe care le deține.

În România, grupul controlează gigantul de comerț online eMAG, dar și alte business-uri precum OLX, Autovit.ro, Storia sau PayU România.

Amintim că în 2024, eMAG a decis să vândă aplicația românească de livrări de mâncare Tazz către platforma de comerț de origine finlandeză Wolt, deținută de compania DoorDash din SUA.

Just Eat Takeaway.com, cu sediul în Amsterdam, operează în prezent pe 17 piețe internaționale și conectează 61 de milioane de clienți cu peste 356.000 de parteneri locali. Gigantul Just Eat Takeaway s-a format în urma tranzacției din anul 2019, când platforma olandeză Takeaway.com a cumpărat serviciul britanic de livrări Just Eat, entitatea rezultată în urma fuziunii fiind evaluată atunci la 10 miliarde de dolari.

Compania este condusă de CEO-ul Jitse Groen, cel care a fondat, în anul 2000, la Amsterdam, platforma Takeaway.com.

În România, aplicația a pătruns începând cu februarie 2018, când a cumpărat grupul bulgăresc Hellohungry, prezent deja pe piața de aici. În Bulgaria, grupul opera prin platforma BGMenu.bg, iar în România, prin Oliviera. Valoarea de achiziție s-a ridicat atunci la 10,5 milioane de euro.

Compania a anunțat în mai 2022 că se retrage cu aplicația și serviciul său de livrări din România. Compania olandeză, care avea 136 de salariați în România în anul 2020, spunea că a luat această decizie pentru a se concentra pe piețele în care este lider și face profit.

„În ultima perioadă, presiunea competitivă, dezvoltarea noastră relativă și penetrarea de ansamblu pe piața livrării de alimente în România au fost insuficiente pentru a susține o afacere sănătoasă. Având în vedere acest lucru, am luat decizia dificilă de a ne opri operațiunile în România. Închiderea acestei piețe ne permite să ne concentrăm pe poziții profitabile sustenabil și de lider pe piață”, și-a motivat decizia Just Eat Takeaway.