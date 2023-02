300.000 de persoane au fost angajate în microîntreprinderi, suplimentar, într-un an. Cele două definiții ale firmei micro

În perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023, microîntreprinderile din România au angajat circa 300.000 de persoane, relevă datele Inspecției Muncii, citate de Ziarul Financiar. Explicația: de la 1 ianuarie 2023, a intrat în vigoare noua definiție a microîntreprinderii, din punctul de vedere al impozitului.

Potrivit datelor oficiale obținute de ZF, în luna ianuarie 2022 era 1,1 milioane de angajați în microîntreprinderile din România, iar în ianuarie 2023 erau deja 1,41 milioane.

Cele 300.000 de noi contracte de muncă apar în condițiile în care de la 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noua definiție a microîntreprinderii din punct de vedere fiscal. Astfel, microîntreprinderile fără niciun angajat trec de la impozitul pe venit de 3% la impozit pe profit de 16%.

Modificarea de Cod Fiscal, prin ordonanța 16/2022, era cunoscută de la jumătatea anului 2022 și a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Sunt cazuri de SRL-uri înființate de profesioniști care lucrează pentru diverse companii ca salariați ori colaboratori, iar prin microîntreprindere mai derulează anumite proiecte limitate. Sau un alt exemplu: un programator lucrează pentru o companie, dar nu se angajează cu contract individual de muncă, cu contribuții sociale pe salariu, ci și-a deschis microîntreprindere și primește toți banii acolo pentru a scoate dividende, în loc de salariu. Acum, pentru a nu trece de la impozit pe venit de 3% la impozit pe profit de 16%, proprietarul firmei s-a angajat în societatea sa cu salariul minim pe economie și firma sa rămâne mai departe micro, dar cu impozit pe venit de 1%.

Start-Up Nation: Ai aplicat cu un impozit și până îți primești banii treci la alt impozit

În programul Start-Up Nation 2022 (ediția a treia), antreprenorii IMM au aplicat începând din 19 iulie 2022, la câteva zile după ce Guvernul a dat Ordonanța 16/2022, prin care s-a introdus noua impozitare la microîntreprinderi, care avea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Sunt firme care au aplicat la finanțare când erau impozitate cu 3% din cifra de afaceri. În 2022 nu s-au făcut plăți în program, nu s-au semnat nici contractele de finanțare. Acum, în 2023, în prima parte a anului, ar trebui să se semneze contractele de finanțare și să înceapă implementarea proiectelor Start-Up Nation și apoi primele plăți din granturile de maximum 200.000 lei fiecare.

Aplicanții fără angajați trebuie să aibă un om angajat dacă vor să rămână la impozit pe micro (1% pe venit) și de la 1 ianuarie 2023. Apoi, când încep implementarea proiectelor Start-Up Nation, firmele respective trebuie să mai angajeze cel puțin 2 persoane în plus, pentru a se conforma cerințelor minime din program. În plus, salariul minim a crescut de la 2550 de lei la 3000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023.

Spre finalul anului 2022, unii consultanți pentru finanțări și-au avertizat clienții cu microîntreprinderi calificate la ajutoarele nerambursabile de până la 200.000 de lei din programul Start-Up Nation că e bine să țină cont de noua impozitare.

De exemplu, consultantul pentru finanțări Elena Mocanu, le-a trimis clienților ei, spre finalul anului 2022, un mail cu câteva instrucțiuni:

Începând cu 1 ianuarie 2023, se schimbă modalitatea de impozitare și anume: - firmele care vor avea 1 angajat la 31.12.2022 vor avea sistemul de impozitare de 1% din venit. - firmele fără angajați vor avea sistemul de impozitare de 16% din profit. Cu ce anume vă influențează afacerea și finanțarea? Să o luam pas cu pas. În primul rând, vă rog, sa va gândiți bine când doriți să vă începeți activitatea (adică să facturați) sau dacă anul 2023 e mai mult unul în care cumpărați echipamentele și vă setați afacerea. Contează mult acest plan pe care îl faceți ca să determinați ce mod de impozitare vă e benefic. Un calendar estimativ care sa va ajute în această planificare: Martie 2023 – semnați contractul de finanțare

Aprilie – Mai 2023 – ați obținut creditul punte (asta daca doriți sa apelați la el) Mai 2023 – Septembrie 2023 (sau cât e nevoie) – achiziție echipamente din proiect, realizare website etc. Atenție! Nu aveți voie să luați alte echipamente din finanțare in afara de cele pe care ați spus că le veți lua si factura trebuie emisa după semnarea contractului de finanțare. Până în decembrie 2023 trebuie depus dosarul de rambursare (in care cerem banii de la stat). Odată cu prezentarea acestuia trebuie sa aveți create si cele 2 locuri de muncă. Locurile de munca trebuie create după semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de depunerea contractului de rambursare 31.12.2023. Partea care vă poate încurca vine aici: Dacă doriți ca în anul 2023 sa aveți impozitul de 1% pe venit atunci la finalul acestei luni, pe 31 decembrie, trebuie sa angajați 1 persoana cu norma întreagă. Această persoană nu poate fi parte din proiect! Va reamintesc că în cadrul proiectului aveți obligația sa creați 2 locuri de muncă, să angajati 2 persoane care NU au mai avut legătură cu firma in ultimele 6 luni. Angajarea lor trebuie făcută DUPĂ semnarea contractului de finanțare. Adică, la 31 decembrie 2022 il angajați pe X ca sa aveți sistemul de impozitare de 1% din venit. Pe 01.03.2023 semnați contractul de finanțare. Dovada angajării celor 2 persoane in proiect trebuie sa o faceți pana la depunerea dosarului de decont, adică pana la 31.12.2023 așa ca ii mai angajați si pe Y si Z. Persoana X o puteți da afară în momentul în care ați angajat pe altcineva ca să rămâneți la sistemul de impozitare de 1% pe venit. Altfel, treceți la cel de 16% pe profit si chiar daca angajați după nu puteți reveni la sistemul de 1% pe venit. Conform actualului Cod Fiscal veți putea reveni la sistemul de 1% pe venit începând cu anul 2024 dar se mai pot schimba regulile pana atunci. X nu poate intra ca loc de muncă ce a fost creat in proiect pentru ca a fost angajat înainte de semnarea contractului de finanțare. Chiar daca il dați afara și îl reangajați, el a avut legătură cu firma în ultimele 6 luni, așa că tot nu este eligibil.

Cele 2 definiții ale microîntreprinderii: pentru impozit și pentru fonduri nerambursabile

Microîntreprinderea se definește în două moduri, în funcție de scopuri, fără mare legătură unul cu altul:

1. Microîntreprinderea din Codul Fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2023, prin OG 16/2022, modificată prin Legea 370/2022, încadrarea firmelor ca microîntreprinderi, în Codul Fiscal, prevede:

Au fost modificate condițiile pentru încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noile condiții cumulative fiind:

- societatea a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile (anterior plafonul era 1.000.000 euro)

- prevederea se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;

- capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;

- a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal» din veniturile totale (condiţie nouă);

- are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. (3) (condiție nouă);

- are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor (condiție nouă).

În categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor au fost adăugate:

- societățile din domeniul bancar;

- societățile din domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv intermediere;

- societățile din domeniul jocurilor de noroc;

- societățile care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional începând cu data de 01.01.2023.

Persoanele juridice române, cu excepția celor din domeniul HoReCa, pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HoReCa, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal (art. 47 alin. (2) din Codul fiscal).

Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal (reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului).

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HoReCa obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN aferente acestui domeniu, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit“, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);

c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

Se menține cota de impunere de 1% și se elimină cota de 3% (cu obligativitatea existenței cel puțin a unui salariat și a respectării tuturor celorlalte condiții).

A fost eliminată opțiunea pentru plata impozitului pe profit în cazul microîntreprinderilor care au un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați.

S-a eliminat impozitul specific din HoReCa. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 (impozitul specific în HoreCa) până la data de 31 decembrie 2022 pot opta, prin excepție, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.

Descarcă de AICI Ghidul ANAF cu modificările fiscale de la 1 ianuarie 2023.



2. Microîntreprinderea din definiția IMM pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Pentru încadrarea firmelor ca întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile - europene sau naționale (inclusiv Start-Up Nation) - trebuie avuți în vedere o serie de parametri, cuprinși și în ghidul Comisiei Europene în acest sens:

microintreprinderile sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 10 angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 2 milioane EUR;

intreprinderile mici sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 50 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 10 milioane EUR;

intreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 250 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 50 de milioane EUR.

Aceste reguli generale de evaluare nu sunt insa singurele, iar antreprenorii trebuie sa fie atenti inclusiv la legaturile si afilierile firmelor.

"Pentru a determina daca o intreprindere este sau nu este IMM, dimensiunea intreprinderii (angajati, cifra de afaceri si totalul bilantului) nu este singurul factor care trebuie luat in considerare. De fapt, o intreprindere poate fi foarte mica in acesti termeni, dar, daca are acces la resurse suplimentare semnificative (de exemplu, deoarece este proprietatea, afiliata sau in parteneriat cu intreprinderi mai mari), este posibil sa nu fie eligibila pentru statutul de IMM. Prin urmare, pentru intreprinderile cu o structura mai complexa, o analiza de la caz la caz poate fi necesara pentru a se asigura ca doar acele intreprinderi care se incadreaza in spiritul Recomandarii privind IMM-urile sunt considerate IMM-uri", se arata in Manualul de la CE.

Manualul utilizatorului pentru definitia IMM-urilor detaliaza 4 etape de incadrare a unei firme in categoriile de IMM:

Etapa 1. Sunt o intreprindere? Primul pas pentru calificarea ca IMM este calificarea ca intreprindere.

Sunt o intreprindere? Primul pas pentru calificarea ca IMM este calificarea ca intreprindere. Etapa 2. Ce criterii trebuie verificate si care sunt pragurile? Al doilea pas este acela de a identifica criteriile de eligibilitate si pragurile aplicabile.

Ce criterii trebuie verificate si care sunt pragurile? Al doilea pas este acela de a identifica criteriile de eligibilitate si pragurile aplicabile. Etapa 3. Ce acopera aceste criterii? Al treilea pas este acela de a interpreta sensul diferitelor criterii si a le aplica in mod corect.

Ce acopera aceste criterii? Al treilea pas este acela de a interpreta sensul diferitelor criterii si a le aplica in mod corect. Etapa 4. Cum se calculeaza aceste date? Al patrulea pas consta in identificarea datelor care trebuie sa fie examinate si evaluate in functie de praguri, in ce cantitati sau proportii. In acest scop, o intreprindere trebuie, in primul rand, sa stabileasca daca este o intreprindere autonoma, o intreprindere partenera sau o intreprindere afiliata.

Consultă AICI manualul Comisiei Europene pentru încadrarea IMM