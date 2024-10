Boloș, ministrul Finanțelor, despre pragul de impozitare micro: Am spus Comisiei Europene „să o lăsăm mai moale cu această poveste, că nu ține”. Scuze antreprenorilor, pentru eFactura, eTransport, eTVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (susținut de PNL), a relatat, miercuri, că în negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene, guvernanții români au „depus toate diligențele necesare” pentru ca pragul cifrei de afaceri pentru impozitarea microîntreprinderilor să nu scadă și că le-au spus celor de la Bruxelles „să o lăsăm mai moale cu această poveste, că nu ține”. Prezent la un eveniment dedicat firmelor mici și mijlocii (IMM), Boloș le-a prezentat și scuze antreprenorilor pentru că le-a greutăți prin sistemele eFactura, eTransport și eTVA.

„Să știți că noi am depus toate diligențele necesare pentru a face dovada că nu mai e necesar ca România, în continuare, să reducă pragul la microîntreprinderi, fiindcă nu mai pot fi obținuți bani mulți din această măsură pe care Comisia Europeană insistă să o punem în aplicare. Am trecut acolo că decizia aparține coaliției de guvernare” - a spus Boloș, într-un discurs la "Topul Național al Firmelor Private din România”, organizat de Consiliul Național al IMM-urilor.

El s-a declarat convins de „rațiunea și pragmatismul coaliției de guvernare pentru a spijini comoara economică a României, IMM-urile”. „Dacă, cred eu, vom aduce o veste bună, atunci aceasta va fi a deciziei pe care o va lua coaliția de guvernare pentru ca pragul la microîntreprinderi să nu fie afectat” - a mai spus Boloș.

Ministrul Finanțelor a relatat că, în discuțiile cu Comisia Europeană, reprezentanții Guvernului au explicat că traiectoria de ajustare a deficitului bugetar al României nu este afectată de pragul la microîntreprinderi.

Și ministrul Investițiilor și Proiectelor Eurpene, Adrian Câciu (PSD), a precizat că partidul din care face parte și-a asumat în programul său de guvernare că pragul de impozitare micro va rămâne 500.000 euro.

„În completarea dlui. Boloș, ne-am și asumat, într-un program de guvernare, că plafonul la microîntreprinderi rămâne neschimbat, ne-am asumat câteva elemente de fiscalitate foarte clare, cu impozitul pe profit, impozitul pe venit și TVA, dar, mai mult, prin această conjunctură de spațiu fiscal, ne-am asumat 6% din PIB în fiecare an, stimul direct și indirect” - a spus Câciu.

Comisia Europeană a transmis Guvernului că ar trebui să scadă pragul micro de la 500.000 EUR până la 88.500 EUR, nivel recomandat de Banca Mondială.

În Planul bugetar-structural național pe termen mediu, Guvernul spune că va lua „măsurile necesare pentru implementarea jalonului 206 astfel cum a fost stabilit prin jalonul 206 din PNRR privind Regimul taxării microîntreprinderilor și prin recomandările Băncii Mondiale. Reducerea graduală a pragului de taxare a microîntreprinderilor în perioada 2025 – 2027 va fi decisă în Coaliția de Guvernare/ Guvernul României până cel târziu în trimestrul I al anului 2025”.

Guvernanții susțin că decizia lor va fi „adecvată”, „pentru a proteja interesele microîntreprinderilor”.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, le-a prezentat scuze antreprenorilor IMM pentru dificultățile create de sistemele eFactura, eTVA și eTransport.

„Profit de această ocazie să vă mulțumesc că ați fost alături de Guverul României și de Ministerul Finanțelor, pentru că au fost prea multe E-uri, fie că am avut eFactura, eTransport, am mai avut și eTVA pe deasupra. Dar să știți că toate acestea le-am făcut cu bună-credință în speranța că vom aduce mai mulți bani la buget, dar odată cu aceasta v-am și creat anumite greutăți, poate și disfuncționalități în activitățile dvs.

Prezent la eveniment, ministrul Economiei, Turismului și Antreprenoriatului, Ștefan-Radu Oprea (PSD), i-a mulțumit lui Marcel Boloș că a deblocat o tranșă de 100 de milioane de lei pentru plata ajutarelor de minimis pentru 500 de firme care au făcut investiții în ediția 2022 a programului Startup Nation, în condițiile în care necesarul curent pentru plata deconturilor este, însă, de 442 de milioane de lei.

Oprea a rememorat și perioada în care și el a făcut afaceri, la Ploiești, până în anul 2012.

„Împreună cred că am reușit să facem acea transformare care probabil este cea mai grea, de a schimba mentalul colectiv. Eu, până în 2012, când am fost ca dvs., eram cunoscut ca om de afaceri. Nu era chiar atât de bine să te prezinți ca om de afaceri, știți și dvs. de ce. Dar am reușit împreună să producem transformarea și societatea să primească antreprenorii, să știe că dvs. sunteți cei care produceți schimbarea, care veniți cu dinamică, cu creativitate, non-conformiști de foarte multe ori, și puteți să aduceți valoare adăugată” - le-a spus ministrul Oprea patronilor de IMM-uri.