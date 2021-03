Cum mi-au blocat temporar cardul Revolut. Ce a urmat.

O tranzacție catalogată drept suspicioasă de Revolut mi-a respins o plată online și în final mi-a blocat temporar cardul. Cum s-a rezolvat și ce am învățat din asta.

Plătesc cu cardul Revolut în general în trei situații.

1. Micile cumpărături cotidiene: cafeaua, tutunul, partea din nota de plată de pe la vreo terasă, când mai apuc să ies cu amicii la o bere și unul dintre ei achită la grămadă, sau chestii mărunte de la băcănia de lângă redacție. În general, sume mici de 4-5 maxim 20 de euro echivalați în lei.

2. Folosesc Revolut, la unele cumpărături online, în general atunci când cumpăr prima dată de pe un site. Iarăși, sume mici (cărți, componente electronice, nu cred că am depășit vreodată echivalentul a 100 de euro. Când fac asta, alimentez aproape de suma necesară plății și activez temporar Revolut, pentru tranzacții online.

3. Când am nevoie de cash, din nou, sume mici. L-am folosit pentru retrageri de la bancomat, mai ales la deplasări în afara țării. Ca și la tranzacțiile online, activez temporar retragerea cash, scot banii de la bancomat și dezactivez apoi retragerile.

Ca regulă generală, nu țin niciodată pe Revolut mai mult de 100 maxim 200 de lei.

Pot spune, așadar, că mai degrabă un utilizator moderat, precaut, conservator poate. Nu tranzacționez acțiuni sau alte active, nu fac transferuri mari, în nici un caz nu mi-aș ține economiile pe Revolut.

”Ți-am înghețat cardul ca să îți protejăm banii”

Recent, am încercat din nou marea cu degetul și am încercat să susțin financiar un pachet-ofertă pentru un produs nou aflat în campanie pe Kickstarter. E a doua oară când plătesc ceva dintr-o campanie de crowdfunding. Prima achiziție, încheiată cu succes prin livrarea produsului a fost pe Indiegogo.

Nu intru în detalii, poate revin într-un alt articol despre experiența cu campanii de crowdfunding. Pe scurt, totul a mers strună, am plătit cu Revolut, furnizorii au fost serioși, am așteptat livrarea ceva mai mult dar în final a fost ok.

La a doua experiență, lucrurile s-au complicat puțin. În plină derulare a campaniei - al cărei principal avantaj era un discount considerabil -, m-am trezit, la început, cu plata respinsă. Au trecut câteva săptămâni până m-am lămurit cu cei de la Kickstarter, apoi cu organizatorii campaniei: problema, eu spus ei, era la Revolut care tot declina plata.

La ultima încercare m-am trezit cu cardul blocat și un mesaj în aplicație: ”Ți-am înghețat cardul ca să îți protejăm banii. Sistemul nostru de securitate a detectat o tranzacție suspectă, te rog s-o revezi și spune-ne dacă într-adevăr tranzacția îți aparține!”.

Cum s-a rezolvat

Colac peste pupăză, telefonul a rămas fără baterie și s-a închis. După o scurtă sesiune de încărcare, am repornit telefonul mobil și aplicația pregătit să deschid sesizare la secțiunea de suport. La redeschidere, aplicația mi-a afișat o serie de ecrane care m-au condus în final către o rezolvare mai simplă.

Una peste alta mi-a luat cam 2 minute să ”dezgheț” cardul și, în final am finalizat tranzacția cu succes.

De unde a apărut suspiciunea. O ipoteză.

Cum spuneam, la o tranzacție anterioară, echivalentă cam cu 100 de euro, nu am avut probleme.

De data asta însă suma depășea ușor echivalentul a 200 de euro (în imagini se vede suma în lei și cea în dolari Hong Kong) și, cum spuneam, înghețarea cardului Revolut a apărut după câteva încercări eșuate de plată.

Sincer vorbind, după primele momente de nedumerire m-am împăcat cu gândul că, un set de precauții suplimentare pentru protecția tranzacțiilor nu strică.

Sigur, cu condiția ca tot ce urmează pentru reluarea plăților să nu fie enervant și să nu dureze prea mult.

Ce am învățat din asta?

În primul rând să fiu mai atent cu plățile peste o anumită sumă ca să evit palpitațiile.

Cum spuneam, încă nu sunt convins că ar fi contul sau un cont potrivit pentru ținut economii ori pentru transferul unor sume mai consistente.

În ce mă privește, Revolut rămâne, deocamdată, un instrument îndeajuns de versatil pentru plăți cotidiene mici și utilizare prudentă online.

Un Revolut cu lumini și…câteva umbre

În general, Revolut se bucură de o popularitate crescută iar baza de utilizatori a evoluat spectaculos, în ultimii ani. Nativii digitali, în special, au adoptat sistemul de plată ca pe unul modern, simplu de utilizat și convenabil în contrast cu alternativele bancare clasice, percepute ca fiind mai conservatoare.

Ambițiile de globalizare rapidă, diversificarea și dezvoltarea accelerată a serviciilor Revolut a lăsat însă în urmă, inevitabil, și clienți nemulțumiți. Sunt utilizatori, inclusiv din Romania, pentru care experiența transferurilor de bani și, mai ales relația distantă și automatizată cu serviciul de suport n-au fost prea plăcute.

Am primit și la StartupCafe.ro mesaje ale unor clienți care s-au plâns de blocări subite ale contului sau plăților, urmate - susțineau nemulțumiții - de răspunsuri lapidare, trimise după așteptări lungi și cereri repetate de clarificări și documente ori dovezi suplimentare privind proveniența fondurilor.

Anul trecut, un client român a dat chiar în judecată Revolut. Compania a prezentat public scuze și s-a arătat preocupată să rezolve rapid incidentul.

Pe de altă, parte Revolut a anunțat, deja, că lansează operațiuni bancare și în România țintind cu depozite garantate prin schema europeană economiile celor peste 1.3 milioane de utilizatori.

Rămâne de văzut dacă acordarea licenței bancare, care presupune printre altele și un set mai strict de reglementări privind operațiunile, va influența sau nu agilitatea cu care Revolut va răspunde așteptărilor clienților săi.