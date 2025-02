Startup-urile din România au atras investiții de capital de risc de 130 milioane EUR în anul 2024 (raport)

Startup-urile românești au reușită să atragă investiții de capital de risc în valoare totală mai mare de 100 de milioane de euro pentru al patrulea an consecutiv, ajungând anul trecut la 130,7 milioane de euro, arată raportul „Venture in Eastern Europe 2024”, transmis, joi, de How to Web, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Analiza oferă o imagine detaliată a ecosistemului de investiții din Europa de Est în 2024 și informații valoroase pentru investitori, antreprenori și companiile din sectorul tehnologic.

Ajuns la a cincea ediție, raportul își extinde perspectiva asupra întregii regiuni, adunând date din 22 de țări. Concluziile indică un nivel de investiții de 3,9 miliarde de euro, rezultate din 1.286 de runde de finanțare, în 2024.

„Raportul Venture în Europa de Est 2024, prezentat de How to Web și Infobip, evidențiază modul în care Europa de Est evoluează într-o putere globală în domeniul tehnologiei, alimentată de o expertiză IT profundă, eficiență de capital și o colaborare transfrontalieră în creștere. Companii precum UiPath, Bolt și Infobip au demonstrat deja potențialul regiunii, iar cu inițiativele precum Infobip Startup Tribe și Infobip Shift, ecosistemul este mai puternic ca niciodată. Pe măsură ce startup-urile și scaleup-urile din regiune îmbrățișează ambiția în locul modestiei, ele atrag investiții fără precedent și redefinesc rolul Europei în inovația globală. Momentul pentru a investi și a colabora cu acest ecosistem înfloritor este acum. Europa de Est nu mai este doar o piață emergentă - este o forță care modelează viitorul tehnologiei”, a spus Ivan Ostojić, Chief Business Officer al unicornului croat Infobip.

Analiza evidențiază investițiile în etapele avansate (Seria A, B și C), reflectând un interes crescut al investitorilor pentru startup-uri cu modele de afaceri bine stabilite și o viziune clară de creștere. Rundele de finanțare ulterioare (follow-on rounds) au totalizat peste 3,6 miliarde de euro, reprezentând peste 90% din volumul total.

Raportul complet, inclusiv accesul la datele interactive, este disponibil pe website-ul How to Web.

Cifre cheie: investițiile în startup-urile românești în 2024

România continuă să se remarce, înregistrând un volum total de 130,7 milioane de euro în 2024, marcând astfel al patrulea an consecutiv peste pragul de 100 de milioane de euro. Deși creșterea față de 2023 este doar cu 0,8%, numărul tranzacțiilor a crescut semnificativ, ajungând la 80 (o creștere de 31,1% față de anul precedent). De asemenea, segmentul pre-seed a înregistrat o creștere considerabilă, cu un total de 7,2 milioane de euro (o creștere de 4,6% față de 2023).

Această tendință susținută reflectă atractivitatea tot mai mare a ecosistemului românesc pentru investitorii locali și internaționali. Raportul prezintă o analiză detaliată a performanței startup-urilor românești, evidențiind atât investițiile majore, cât și o serie de proiecte cu potențial semnificativ de creștere.

Principalele concluzii din acest capitol sunt:

Investiții în etape avansate: Similar tendinței regionale, o parte semnificativă a investițiilor în startup-uri românești s-a concentrat pe runde de finanțare de Serie A și B, indicând o încredere sporită în companiile cu modele de business deja validate.

Succesul rundelor de follow-on: Runde de finanțare ulterioare au contribuit semnificativ la volumul total de investiții în România, evidențiind sprijinul constant al investitorilor pentru startup-urile performante.

Diversitate sectorială: Raportul evidențiază o diversificare a sectoarelor care atrag investiții în România, cu o prezență importantă a startup-urilor de FinTech, Deeptech și Big Data.

FintechOS, un succes remarcabil: Deși o singură companie a contribuit semnificativ la volumul total al investițiilor, succesul FintechOS, cu o rundă de finanțare de Serie C de 54 de milioane de euro, demonstrează potențialul startup-urilor românești de a atrage investiții substanțiale.

La nivel regional, Raportul „Venture in Eastern Europe 2024” prezintă și topul celor 20 de tranzacții în startup-uri, care arată interes într-o gamă variată de arii de tehnologie, confirmând maturitatea și diversificarea ecosistemului european. Industria financiară, aerospațială și de e-commerce se numără printre domeniile care atrag cele mai mari investiții.

Acest raport oferă o perspectivă esențială pentru a înțelege dinamica pieței și pentru a identifica oportunități de investiții. Co-autorii Nicoleta Pîrvu și Alexandru Agatinei (How to Web), alături de contribuitorii Bogdan Iordache (Underline Ventures), Carmen Dibus (BCR Seed Starter România) și Nicoleta Cherciu (Cherciu&Co) oferă perspective valoroase despre tendințele observate.

„Anul 2024 a arătat este că industria trece printr-o schimbare de ciclu—un accent pe frugalitate, devotament și muncă susținută cu toate forțele pentru a rezolva probleme cu adevărat dificile folosind tehnologia. Brutalitatea pieței este un lucru normal: așa a fost întotdeauna, mai ales în etapele incipiente ale startup-urilor. După un an când atât fondatorii, cât și investitorii au pierdut puțină disciplină, putem vedea că în 2024 atenția s-a întors spre metrici și eficiența capitalului. Startup-urile sunt provocatoare și necesită această intensitate pentru a supraviețui și a prospera, iar cele mai bune companii au întotdeauna o disciplină de muncă remarcabilă”, spune Alexandru Agatinei, CEO al How to Web.

How to Web este evenimentul de referință dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est.